Представительница партии "зеленых" Бербок призвала МИД страны громче доносить свою позицию по Украине и российской трубе

На сегодняшнем заседании федерального правления партии "Союз-90"/"Зеленые" "экологи" определились со своим кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах в Бундестаг. Им стала ярая противница газопровода "Северный поток-2" сопредседатель политсилы Анналена Бербок. Об этом сообщила газета Deutsche Welle.

Окончательно претендент от "зеленых" будет утвержден на федеральном съезде, который должен пройти 11-13 июня.

Отмечается, что партия по опросам стабильно удерживает второе место, уступая лидеру – правящему консервативному блоку ХДС/ХСС – каких-то 3-5%.

"Экологи" будут выдвигать своего кандидата в кресло главы кабмина впервые за 40-летнюю историю политдвижения, указывает издание.

В случае вхождения "зеленых" в следующее правительство ФРГ на правах младшего партнера, Бербок может занять должность вице-канцлера и возглавить одно из ключевых ведомств, например, МИД.

Возможная преемница действующего шефа немецкого кабмина Ангелы Меркель известна своими резкими заявлениями в адрес России. Кроме того Бербок выступает против строительства строительства "СП-2". В свое время она призывала Берлин выработать "ясную позицию" по отношению к Москве.

По мнению 40-летнего политика, властям Германии нужно отказаться от политической поддержки балтийского проекта, т.к. газопровод "является серьезной атакой на интересы в области безопасности, в том числе восточноевропейских соседей" Евросоюза. Бербок предприняла попытку провести в Бундестаге резолюцию против реализации "СП-2", но безуспешно.

Сегодня она также не преминула коснуться темы российской трубы и нашей страны в целом. Фрау Бербок считает, что Брюсселю следует выработать общую позицию в отношении Москвы, для чего необходима жесткость с сохранением возможности диалога.

Политик считает, что "Европа будет стерта", если голос МИД ФРГ будет недостаточно силен, что показали примеры событий на Украине и проект "Северный поток-2", сообщает "Регнум".

Выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября. Ангела Меркель больше не будет бороться за кресло канцлера ФРГ.