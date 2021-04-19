Путин ответил на приглашение Байдена поучаствовать в саммите

Президент намерен выступить с речью

Владимира Путина собирается принять участие в международном саммите по климату вместе с президентом США Джо Байденом. Глава России принял предложение американского коллеги. Об этом сообщили в Кремле. 

Выступление Путина намечено на 22 апреля. Он намерен изложить подходы России "в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", сообщает РИА "Новости". 

Напомним, онлайн-саммит по попросам изменения климата был инициирован Вашингтоном и назначен на период с 22 по 23 апреля. Всего на мероприятии выступят 40 мировых лидеров.

Роман ИГНАТОВ

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