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Владимира Путина собирается принять участие в международном саммите по климату вместе с президентом США Джо Байденом. Глава России принял предложение американского коллеги. Об этом сообщили в Кремле.
Выступление Путина намечено на 22 апреля. Он намерен изложить подходы России "в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", сообщает РИА "Новости".
Напомним, онлайн-саммит по попросам изменения климата был инициирован Вашингтоном и назначен на период с 22 по 23 апреля. Всего на мероприятии выступят 40 мировых лидеров.
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