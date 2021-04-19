Тихановская объявила о новых санкциях ЕС против Минска

Тихановская объявила о новых санкциях ЕС против Минска
Светлана Тихановская. Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Под ограничения могут попасть около 70 человек и компаний

Светлана Тихановская анонсировала введение четвертого пакета санкций Европейского союза в отношении Белоруссии. 

Ожидается, что уже на этой неделе Брюссель официально объявит дату принятия очередной порции рестрикций против Минска. Как уточнила экс-кандидат в президенты Республики в своем телеграм-канале, в черный список могут попасть примерно 70 человек и компаний. 

Напомним, что в октябре, ноябре и декабре прошлого года ЕС ввел против Белоруссии три пакета санкций. Ограничения коснулись 88 физических лиц и 7 белорусских компаний, включая гостелевидение РБ. Попавшие в черный список чиновники и юрлица подозреваются в причастности к фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам несогласованных акций протеста. 

Позже Брюссель продлил санкционные меры против Минска еще на год – до 28 февраля 2022 года. 

Ограничения сохранятся в отношении белорусских чиновников за "запугивание" демонстрантов, оппозиционеров и представителей средств массовой информации. Также рестрикции сохранятся и для подозреваемых в фальсификации выборов. 

Ранее США выразили готовность восстановить санкции против девяти белорусских госпредприятий. Срок ныне действующих ограничений подойдет к концу в апреле 2021 года, однако в Госдепе отметили, что пока "не в состоянии" приостановить действие санкций. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

гость
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Грохнут эту тетку, просто из любопытства: а что у неё внутри? Как такое делают? Да и фуй на неё.
Гость206914
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А что этой замшелой кошелкой еще кто-то пользуется? Однако мазохисты эти европейцы коль на такое зарятся.
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