Под ограничения могут попасть около 70 человек и компаний

Светлана Тихановская анонсировала введение четвертого пакета санкций Европейского союза в отношении Белоруссии.

Ожидается, что уже на этой неделе Брюссель официально объявит дату принятия очередной порции рестрикций против Минска. Как уточнила экс-кандидат в президенты Республики в своем телеграм-канале, в черный список могут попасть примерно 70 человек и компаний.

Напомним, что в октябре, ноябре и декабре прошлого года ЕС ввел против Белоруссии три пакета санкций. Ограничения коснулись 88 физических лиц и 7 белорусских компаний, включая гостелевидение РБ. Попавшие в черный список чиновники и юрлица подозреваются в причастности к фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам несогласованных акций протеста.

Позже Брюссель продлил санкционные меры против Минска еще на год – до 28 февраля 2022 года.

Ограничения сохранятся в отношении белорусских чиновников за "запугивание" демонстрантов, оппозиционеров и представителей средств массовой информации. Также рестрикции сохранятся и для подозреваемых в фальсификации выборов.

Ранее США выразили готовность восстановить санкции против девяти белорусских госпредприятий. Срок ныне действующих ограничений подойдет к концу в апреле 2021 года, однако в Госдепе отметили, что пока "не в состоянии" приостановить действие санкций.