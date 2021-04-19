Вместо "Росатома": строительство АЭС в Чехии могут отдать США

Вместо "Росатома": строительство АЭС в Чехии могут отдать США
Фото: Jan Rychetsky /CTK/ www.globallookpress.com
Высылка дипломатов рикошетом ударила по сотрудничеству с компанией

"Шпионский скандал", который разгорелся между Россией и Чехией в минувшие выходные, сказался на деловых отношениях между странами. Уже через несколько дней российскую компанию "Росатом", которая участвовала в тендере на достройку АЭС с 2018 года, из конкурса исключат. Об этом заявил чешский министр промышленности и торговли Карел Гавличек. 

Также "Росатому" нельзя будет претендовать на участие в тендере в качестве субподрядчика, передает Novinky. Как заявил министр, ни одному из кандидатов не дадут протащить в проект российскую компанию.

Пока основным предполагаемым достройщиком АЭС считают американо-канадская фирму, сообщает "Пятый канал". Президент Чехии Милош Земан опасается, что исключение "Росатома" из участия в тендере негативно скажется на стоимости работ. Российская компания была готова оказать помощь в строительстве объектов по более низкой цене, чем предлагали конкуренты. 

После разразившегося 17 апреля дипломатического скандала, Гавличек предупреждал, что российскую сторону могут исключить из участия в тендере. В минувшую субботу Прага выслала 18 российских дипломатов, посчитав их шпионами российских спецслужб. Также Чехия заявила, что Россия приложила руку и к взрыву на складе в Врбетице в 2014 году – якобы его организовали Руслан Боширов и Александр Петров. До этого чешские власти полагали, что инцидент произошел по неосторожности сотрудников склада.

В свою очередь, Россия выслала 20 чешких дипломатов в качестве ответной меры. В понедельник, 19 апреля, они покинули посольство в Москве.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость209675
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Гость206736
Ух как интересно! 4 блока АЭС - советские, а один американский! Так теперь Россия остановит по этим 4-м блокам все работы. Поставка топлива, забор отработанного топлива, контроль, сопровождение и т.п. И тут придет Великая Америка! Если она не взорвет Европу, то уж точно чешское электричество будет самым дорогим в мире!
Дружок, перед тем, как писать комментарий, ты бы хоть в свою собственную российскую Википедию заглянул. <цензура> 2005 году была проведена модернизация энергоблока № 3 В 2007 году аналогичная операция была проведена на энергоблоках № 1 и 4." Понимаешь? 2. По вывозу топлива: 9 марта 2016 было решено провести местный референдум, касающийся строительства глубокого хранилища ядерных отходов. И вишенука на торте: тендер, который уже про***** путинский "Росатом", тянул на 6 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ. Где Вова их теперь возьмет?
Гость203687
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Гость201069
чехия рекращает выдачу виз скрепному быдлу.
попить пивка на майские ?
Ещё и очередь будет из фур на границе
Гость203687
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Гость201069
чехия рекращает выдачу виз скрепному быдлу.
попить пивка на майские ?
Без проблем сами привезут в Россию :-)
Как в анекдоте про снег
Гость1734958
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Гость209675
"Вместо "Росатома": строительство АЭС в Чехии могут отдать США" . Ватаны, примите поздравления: ваш величайший подыматель с колен, похоже, опять сам себя переиграл
ты подлизун дяди-сэма , хоть поинтересуйся, кто и как туда теперь топливо будет поставлять . И не пустое ли это сотрясание воздуха со стороны Мид Чехии ? Переиграл, не умничай тут сильно не смеши народ
Гость201069
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чехия рекращает выдачу виз скрепному быдлу.
попить пивка на майские ?
Гость206914
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Ну будет еще одна Чернобыльская зона уже в Чехии, ну и фиг с ними сами захотели.
Гость201069
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руссо-быдло начинает и проигрывает.
Гость206187
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Логическое завершение вопроса, в этом никто не сомневался, что за всеми "великими делами" стоят америкосы, где они появляются там везде разруха и бардак, причем чем хуже ситуация в этих странах, тем больше выгоды они извлекают, можно сказать, что Европы уже нет.
Гость1734958
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Так бы сразу и сказали, а то шпионы с бомбами... <цензура> и пендосы и их прихлебатели, совсем плохо с фантазией .
гость
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209675 сосалка ты батальон замучил тебя дрючить, выносливый гомодрил, бандеры все такие <цензура> стойкие что ли.
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