Макрон ювелирно избежал разговора с Зеленским о членстве Украины в НАТО

Макрон ювелирно избежал разговора с Зеленским о членстве Украины в НАТО
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Берлин и Париж продолжают выступать против участия Незалежной в военном блоке

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал все возможное, чтобы в вежливой форме ответить на вопрос о вступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО. Для этого он просто ушел от данной темы, пишет l'Opinion.

По информации издания, французский лидер, стремясь способствовать "деэскалации" между Киевом и Москвой с помощью "дипломатии" в пятницу постарался "не удовлетворить украинского президента", но при этом "не потерять лицо".

Однако пан Зеленский перед приемом в Елисейском дворце сообщил журналистам, что пришло время пригласить Незалежную в Североатлантический блок и ЕС.

"Как вежливо ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить об этом, как показывает официальный пресс-релиз", – говорится в статье.

В Елисейском дворце назвали желания киевского режима "деликатным вопросом". В администрации Макрона отметили, что его нужно рассматривать "коллективно" в рамках альянса на июньском саммите НАТО.

Издание указывает, что со времен саммита блока в Бухареста в 2008 г. Париж и Берлин никогда не скрывали своего сильного нежелания интегрировать в объединение Киев, в отличие от других стран, таких как Польша, Турция или Великобритания. Но сейчас, чтобы не ослабить украинского лидера перед давлением Кремля, оказалось не тактичным публично об этом вспоминать. Это и называется дипломатией, резюмирует l'Opinion.

Напомним, 16 апреля Макрон встречался в Париже с Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе, якобы концентрацию российских войск на украинской границе и другие вопросы. По итогам переговоров было выпущено общее заявление с призом к Москве отвести ВС РФ от рубежей Незалежной.

Также Макрон написал в своем "Твиттере" пост на мове о конфликте в Донбассе, чем доставил много радости и счастья украинцам. Позже глава Пятой Республики объявил, что планирует в ближайшее время переговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Фоторепортаж
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Дерипаска обвинил Росстат в "манипулировании статистикой" уровня бедности в РФ

Бизнесмен заявил, что победы над низким уровнем жизни происходят лишь на бумаге

В Кремле раскрыли новые подробности разговора Путина и Байдена

Во время беседы президенты России и США обсуждали новость последних дней

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей