Брюссель насчитал 150 тысяч российских военных у границ Украины

Брюссель насчитал 150 тысяч российских военных у границ Украины
Жозеп Боррель. Фото: Dimitrios Karvountzis/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Боррель напугал европейцев развертыванием госпиталей и отказался раскрыть источник своих данных

На границе с Украиной Россия находятся 150 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сегодня заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, отказавшись уточнить, откуда он взял эти данные.

"Наращивание российской армии на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. У границ с Украиной собирается более 150 тыс военнослужащих. Я не могу вам сказать, откуда взялась эта цифра. Но это моя справочная информация", – сообщил испанский дипломат.

По его словам, также Москва у рубежей Незалежной разместила соответствующее такому количеству военных материальное обеспечение, развернула там госпитали. Боррель назвал концентрацию российских войск самым крупным на сегодняшний день под боком киевского режима.


"Когда развертываются силы, мы не защищены от неожиданностей. Надеемся, что это завершится и российские силы уйдут", – цитирует РИА "Новости" шефа евродипломатии.

Комментируя это выступление Борреля, телеведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева в своем телеграм-канале отметила, что такими заявлениями политики ЕС продолжают пугать население Европы. А цифры наших войск у границ Украины с каждой подобной речью возрастают "с геометрической прогрессией".

Напомним, в пятницу, 16 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель выпустили совместное обращение к России с призывом отвести свои войска от Незалежной.

В Москве не раз подчеркивали, что наши военнослужащие находятся на территории страны, где им предписано быть согласно планам Генштаба.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Что-то мало насчитал, наверное был в ауте от горилки, Комик насчитал в два раза больше)
гость
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А тя £6ёт, тупая свинья, чё и как там у нас с нашими войсками на нашей территории? Пош£л на фуй, и гей прислугу с собой забери, личняк.
%рен90%0лен
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там 150(тысяч)лишь поваров,мильён только солдатов,окопы роют во весь рост,500 аж де%утатов !!!!
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