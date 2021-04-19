Патрушев и Салливан обсудили встречу Путина и Байдена

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником совета США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Главной темой беседы стала предстоящая очная встреча между российским и американским президентами.
Как заявили в Белом доме, стороны обсудили перспективы проведения двустороннего саммита России и США, условившись поддерживать контакты по этому вопросу.
Патрушев, по сообщению Совбеза РФ, указал Салливану на недопустимость вмешательства Соединенными Штатами во внутренние дела России и ее союзников, намекая на недавние события, связанные с подготовкой госпереворота в Белоруссии, передает РИА "Новости".
Во время обсуждения поднимали вопросы запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, взаимодействия по ядерной проблеме Корейского полуострова, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Обе стороны заявили о готовности к продолжению диалога, несмотря на "неконструктивные шаги США, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений".
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