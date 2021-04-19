В дипведомстве сообщили американцу об актуальности предложения помощника президента РФ

На Смоленской площади напоминают послу США Джону Салливану о совете Кремля выехать из Москвы на родину. О этом сегодня попыталась достучаться до главы американской дипмиссии в нашей стране директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что рекомендация послу Соединенных Штатов вернуться в Вашингтон, чтобы обстоятельно проконсультироваться со своим руководством, все еще остается насущной.

"Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны (главой МИД РФ) Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден ввел новую порцию санкций в отношении России. Рестрикции были наложены на ряд физических и юридических лиц за якобы враждебную активность Москвы в киберсфере, вмешательство в американские выборы или других западных стран.

МИД РФ отреагировал ответным санкционным списком в адрес Штатов. В том числе Москва выдворила 10 американских дипломатов, объявила о прекращении найма россиян и граждан третьих государств в посольство или генконсульства США. Кроме того, штатовским дипломатам отныне запрещены поездки за пределы мест их базирования.

Помимо этого, Лавров на совместном брифинге по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем заявил, что представитель Кремля Юрий Ушаков на встрече с Салливаном посоветовал тому вернуться на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.