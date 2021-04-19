Прага выступила с весьма оригинальной претензией

Власти Праги решили, что российское посольство в городе занимает слишком большую территорию. Россиянам предложили ужаться и вернуть полгектара земли.



С такой неоднозначной инициативой выступил староста района "Прага-7" Ян Чижински. Своей гениальной идеей чешский госслужащий поделился на своем аккаунте в "Твиттер".

Чех обратился к правительству страны с требованием начать переговорный процесс по поводу уменьшения территорий, которые были выделены под размещение российского посольства. При этом Чижински не преминул нахамить нашей стране, объявив, что она, мол, уже несколько десятилетий "оккупирует" земли несчастных чехов своим посольством.

Как отметило издание Novinky.cz, предметом негодования высокопоставленного жителя Чехии стала часть городского парка Стромовка, которую постепенно отдали под нужды нашего диппредставительства. Если старосте и его единомышленникам удастся выгнать наших дипломатов с этой территории, там высадят деревья.

К слову, по мнению бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, власти республики намеренно держат население в страхе фейком о России.