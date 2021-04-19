В Чехии хотят забрать часть "оккупированной" российским посольством земли

В Чехии хотят забрать часть "оккупированной" российским посольством земли
Фото: Milos Ruml/ CTK/ www.globallookpress.com
Прага выступила с весьма оригинальной претензией

Власти Праги решили, что российское посольство в городе занимает слишком большую территорию. Россиянам предложили ужаться и вернуть полгектара земли.

С такой неоднозначной инициативой выступил староста района "Прага-7" Ян Чижински. Своей гениальной идеей чешский госслужащий поделился на своем аккаунте в "Твиттер".

Чех обратился к правительству страны с требованием начать переговорный процесс по поводу уменьшения территорий, которые были выделены под размещение российского посольства. При этом Чижински не преминул нахамить нашей стране, объявив, что она, мол, уже несколько десятилетий "оккупирует" земли несчастных чехов своим посольством.

Как отметило издание Novinky.cz, предметом негодования высокопоставленного жителя Чехии стала часть городского парка Стромовка, которую постепенно отдали под нужды нашего диппредставительства. Если старосте и его единомышленникам удастся выгнать наших дипломатов с этой территории, там высадят деревья.

К слову, по мнению бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, власти республики намеренно держат население в страхе фейком о России.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Шаловливая оптимистка
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Почему то в Путинской россии все абсолютно считают и полностью уверены, что Европейцам на голову ссут из Соединённых Штатов Америки, а Европейцы только облизываются и утираются, да поддакивают и подвизгивают; причём об этом по всем телеканалам и по радио трендячат и долдонят в Путинской россиии с утра до вечера и днём и ночью, ну вот Чехи вышвырнули 18 российских шпионов из российского дипломатического представительства и они прекрасно знают всю свою ответственность за такие действия и Америка в данном случае абсолютно ни при чём.
Гость 201345
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крым наш
занавес !!! ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС !!!
Давно пора! А вы все в Европу лезите . Вас ото всюду <цензура>.
крым наш
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занавес !!! ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС !!!
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