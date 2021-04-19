Планы Вашингтона по ликвидации Путина раскрыли в Белоруссии

Планы Вашингтона по ликвидации Путина раскрыли в Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Операцию могли готовить не только в отношении белорусского президента

В последнее время американцы предпочитают решать любые волнующие их вопросы радикальными методами, считает белорусский политолог Сергей Михеев. Не исключено, что они могли приложить руку не только к операции по ликвидации Лукашенко, но и российского лидера Владимира Путина.

В эфире телеканала ОНТ он заявил, что некоторое время назад появлялась информация о подготовке покушения на президента России. По его словам, когда-то об этом заявлял и сам Владимир Путин. Михеев уверен, что Вашингтон планировал устроить аналогичный госпереворот в России, который готовился в Белоруссии.

Он напомнил, что раньше США уже проворачивали такие операции. Например, на Украине и в других странах, причем из-за собственной выгоды шли по самому кровавому пути.

"В Латинской Америке, на Арабском Востоке и т. д. Сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, особенно после недавнего обострения ситуации в Белоруссии, нельзя", – заявил он.

Политолог полагает, что оппозиция потерпела в республике неудачу. Американцы поняли, что решить возникшую для себя проблему иным способом не получится, поэтому решили прибегнуть к физическому устранению президента страны. 

Напомним, в минувшую субботу в Москве задержали подозреваемых в причастности к подготовке операции по устранению Александра Лукашенко. Как полагает сам белорусский президент, такой приказ был отдан верховным командованием США. 

В ходе минувшего телефонного разговора между лидерами Соединенных Штатов и России Владимир Путин поднял вопрос о покушении на главу Белоруссии, однако Джо Байден оставил его без ответа. 

Роман ИГНАТОВ

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Они думают, что вместо Путина назначат своего, как в Украине? А не думают о том, что может прийти прототип Сталина?
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