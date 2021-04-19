Молдавия начнет проверку по паспортам Петрова и Боширова

В прессе пишут, что у главных «суперменов» России есть молдавские документы

К расследованию шумихи вокруг двоих россиян, которые, по мнению западных спецслужб, взрывают склады и травят людей боевыми ядами, подключились правоохранители Молдавии.

Кишинев отреагировал на сообщения в чешской прессе о наличии у Александра Петрова и Руслана Боширова молдавских паспортов и пообещал разобраться.

Как сообщает местное Агентство госуслуг, профильные ведомства проведут внутреннее служебное расследование по данному факту. По результатам молдавские госслужащие обещали отчитаться перед общественностью.

К слову, недавно чешские журналисты раскрыли пикантные подробности "визита" наших сограждан на злополучный склад в Врбетице.

Ольга ФЕДОРОВА

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