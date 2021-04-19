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К расследованию шумихи вокруг
двоих россиян, которые, по мнению западных спецслужб, взрывают склады и травят людей боевыми ядами, подключились
правоохранители Молдавии.
Кишинев отреагировал на сообщения в чешской прессе о наличии у Александра Петрова и Руслана Боширова молдавских паспортов и пообещал разобраться.
Как сообщает местное Агентство госуслуг, профильные ведомства проведут внутреннее служебное расследование по данному факту. По результатам молдавские госслужащие обещали отчитаться перед общественностью.
К слову, недавно чешские журналисты раскрыли пикантные подробности "визита" наших сограждан на злополучный склад в Врбетице.
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