Россия пригрозила Чехии лишить ее имущества в центре Москвы

Россия пригрозила Чехии лишить ее имущества в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
МИД РФ указал властям Республики на существование межгосударственных договоров

На Смоленской площади напомнили властям Чехии о наличии недвижимости Республики в центре Москвы в ответ на земельные претензии пражских деятелей в адрес российской дипмиссии. Таким образом маховик раздора между двумя государствами раскручивается со стремительной силой.

В МИД РФ отметили, что участки посольства России в Чехии были выделены Советскому Союзу в начале 1970-х годов на основании действующих соглашений между СССР и ЧССР. Возникавшие ранее у властей Республики или РФ вопросы в плане недвижимости или пользования землей решались при помощи механизма соответствующих экспертных консультаций, говорится в релизе ведомства на его странице в "Фейсбук".

"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", – подчеркнули в МИД РФ.

В понедельник, 19 апреля, на фоне скандала вокруг подрыва во Врбетице в 2014 г. оружейного склада и обвинений чешского руководства в данном инциденте России, возбудился староста района "Прага-7" Ян Чижински. Он потребовал от РФ вернуть территорию, на которой располагается российское посольство. Чех заявило, что "через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться".

Здание дипмиссии Чехии в Москве находится на Пресне – на улице Юлиуса Фучика.

Отечественные пользователи в комментариях под постом нашего дипведомства подсказали свои варианты, куда переселить чешских дипломатов из центра столицы и указали на эффект бумеранга (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Бирюлево – прекрасный и быстро развивающийся район", "Забыли чехи принцип кодекса Каролина – око за око", "Вот и я о том же. Не буди лихо , пока тихо", "И правильно, Россия должна, наконец, перестать стесняться...", "Рассмотрите аналогичный вопрос относительно здания посольства США, без слез не взглянешь, что они сделали со зданием "Лучше бы отдали детям/пенсионерам" – время вспомнить вечное предложение по делу ))".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость Бабаян
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Гость205700
ЧЕХИ ПРОДАЛИСЬ ПИНДОСАМ - ШАФКИ ПОДЗАБОРНЫЕ ОНИ
Сходи пока не поздно проверься у психиатра
Гость Бабаян
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гнать надо отовсюду русскую мразь поганой метлой
Гость205700
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ЧЕХИ ПРОДАЛИСЬ ПИНДОСАМ - ШАФКИ ПОДЗАБОРНЫЕ ОНИ
Шаман
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Ёжин с Бажин
Из кремля прислали
Ёжин с Бажин
Складик тот взорвали
Си
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В разгар скандала правительство Чехии решило отстранить российскую госкорпорацию «Росатом» от строительства нового энергоблока чешской АЭС «Дукованы». Проект оценивается в €6 млрд, в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС остаются американская, французская и южнокорейская компании.
Деньги и контракт вся история, чехи получили взятку и вот пуржат.
ВЛАД
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Чехи перенимают эстафету у бандеровских поселковых князьков, сначала какой то староста микрорайона снёс памятник Коневу, теперь ещё один царёк района, возомнил себя представителем какой то иной Чехии, которой прошлые договоры по болту не брякают! И им всё равно, какие последствия будут для официальной Праги, они получили свои гроши от вашингтонского обкома, и с радостным лаем принялись их исполнять!
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