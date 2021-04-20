Госдеп назвал Арктику возможным местом столкновения США и РФ

Госдеп назвал Арктику возможным местом столкновения США и РФ
Фото: Tomi Hänninen/ Newspix24/ www.globallookpress.com
Москва устанавливает контроль над новым пространством за счет потепления, заявил госсекретарь США

Арктика может оказаться "новым театром конфликта" США и России. Причина заключается в растущем присутствии РФ в регионе, о чем заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По словам американского чиновника, Москва наращивает присутствие за счет климатических изменений в Арктике. Так, в этом году газовый танкер РФ впервые прошел через Севморпуть. А до недавней поры доступность указанного маршрута ограничивалась несколькими неделями за целый год.

Однако, указал Блинкен, уровень потепления Арктики превышает общемировой в два раза, поэтому период использования Севморпути интенсивно расширяется, передает РИА "Новости".

Госсекретарь также утверждает, что российская сторона "эксплуатирует" климатические изменения для контроля новых пространств, модернизации и строительства новых баз, пишет "Общественная служба новостей". Тем же самым, полагает Блинкен, занимается и КНР.

Как отмечает источник, до этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Штаты наращивают свое военное присутствие в Арктике, из-за чего конкуренция мировых держав в области ресурсов накаляется. Россия же действует для своей обороноспособности, руководствуясь национальными интересами. Минобороны занимается развитием Северного флота в регионе. Также в МИД отмечали, что Штаты усиливают там свое присутствие. При этом Кремль выступает за мирное сотрудничество в Арктике.

Ранее полковник американских ВВС Майкл Бойер заявил, что в случае доведения ситуации до "точки кипения" военный конфликт между Россией и Соединенными Штатами произойдет в Арктике. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость209973
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Она утонула.
У великого вождя появился секретный план - переселить всех русских в Арктику, чтобы проклятым пиндосам ничего не досталось. Шойгу очень обрадовался, ведь он там - местный.
*она утонула* в смысле 404?
Дворник Тихон
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Она утонула.
У великого вождя появился секретный план - переселить всех русских в Арктику, чтобы проклятым пиндосам ничего не досталось. Шойгу очень обрадовался, ведь он там - местный.
А ты, свинопас, напрасно <цензура> тут своими щютками! Может случиться так, что Сибирь будет раем для людей, но вам,свиньи там не место.
М
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Она утонула.
У великого вождя появился секретный план - переселить всех русских в Арктику, чтобы проклятым пиндосам ничего не досталось. Шойгу очень обрадовался, ведь он там - местный.
<цензура> паси свиней свинопас,где ты а где омерика и россия,муха навозная...напускал тут слюней
Она утонула.
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У великого вождя появился секретный план - переселить всех русских в Арктику, чтобы проклятым пиндосам ничего не досталось. Шойгу очень обрадовался, ведь он там - местный.
Дворник Тихон
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Конфликт, где бы не произошел, неминуемо приведет к ракетно-ядерному удару по самому пиндостану. Вот об этом полкашам пиндосовским нужно помнить!
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