После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну

Посол США в России Джон Салливан отправится домой уже на этой неделе, сообщают СМИ. Этому решению предшествовало скандальное заявление дипломата, что он не намерен уезжать из России.



Как сообщает Axios, ссылаясь на источник в Госдепе США, нашу страну Салливан покинет ненадолго. Ему предстоит встреча с новой администрацией Штатов и консультации. Вернется в Россию он, по сведениям издания, "в ближайшие недели".

Ранее то же СМИ сообщало со ссылкой на источники, что Салливан отказывается уезжать в США несмотря на рекомендацию главы МИД Сергея Лаврова. Министр иностранных дел РФ заявил о данном послу совете на пресс-конференции 16 апреля, напоминает URA.RU. Американские издания отмечали при этом, что упирающегося Салливана, видимо, придется заставить покинуть Россию, если власти этого хотят, пишет "Свободная пресса".

Очередной удар по отношениям с Москвой Вашингтон нанес на днях – против 32 граждан и организаций ввели очередные санкции. Россия обещала ответные меры.