"Сведение" двух держав является примером самой плохой политики США, считает экс-президент

Вашингтон должен налаживать отношения с Россией вместо того, чтобы склонять ее к дружбе с Китаем. Соответствующее заявление сделал экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам бывшего президента, Белому дому необходимо выстраивать отношения с Кремлем вместо того, чтобы провоцировать создание мощнейшего геополитического анклава.

"Мы должны поладить с Россией, а не склонять ее к Китаю. У меня были хорошие отношения и с президентом Путиным, и с Си Цзиньпином", – заявил предшественник Джо Байдена в интервью Fox News.

Также бывший американский лидер коснулся темы "русского следа", из-за которой подвергался преследованиям со стороны оппозиции еще во время избирательной кампании пятилетней давности. Республиканец заявил, что все конспиративные теории о его тайных связях с Москвой являются информационным шумом, спровоцированным демократами.

По словам Трампа, излюбленный тезис оппозиции, продвигаемый с активной подачи Хиллари Клинтон, привел к явному ухудшению отношений с российской стороной.

"Ну и что в итоге произошло? Нанесен ущерб любым попыткам взаимодействия с Москвой. Мы могли быть в хороших отношениях. Ладить с Россией – хорошо, а не плохо. Мы смогли бы хорошо заработать с ресурсодобывающим государством, создавая рабочие места", – добавил Трамп.

В марте бывший президент Соединенных Штатов заявлял, что рассматривает возможность участия в предстоящих президентских выборах в 2024 году. Трамп не исключает, что намерен повторно избраться на пост главы государства, о чем сообщил в ходе недавнего интервью. К тому моменту республиканцу исполнится 78 лет.