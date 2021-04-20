Госдеп США назвал коррупцию на Украине происками Кремля

Госдеп США назвал коррупцию на Украине происками Кремля
Виктория Нуланд. Фото: Michal Krumphanzl /CTK/ www.globallookpress.com
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В том, что украинские чиновники берут взятки, по мнению американских чиновников, виновата Москва

Соединенные Штаты должны помочь Украине преодолеть коррупцию. Об этом заявила претендентка на пост заместителя Госсекретаря США Виктория Нуланд.

По мнению американского дипломата, Незалежная поражена "тотальной коррупцией". Это мешает стране быть стабильной и подрывает суверенитет. Но украинцы не виноваты – это все происки Москвы.

"Коррупция – это инструмент, который использует Кремль, чтобы разъедать Украину изнутри и подкупать чиновников",

– заявила Нуланд в ходе слушаний в Сенате.

Высказывание американки прокомментировала российская журналистка Ольга Скабеева. Она напомнила, что это говорит та самая Нуланд, которая раздавала печенье на Майдане.

"Знай, украинец, что каждый гаишник на дороге и таможенник на границе – агент Кремля. Госдеп врать не будет",

сыронизировала Скабеева.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву, но при условии, что программа борьбы с коррупцией на Украине даст положительный результат. Позже успехов на этом поприще от президента Незалежной Владимира Зеленского потребовал глава Белого дома Джо Байден. Зеленский пообещал.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость114575
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Гость207687
А ещё мы им в шаровары насрали.
и рояль им подсунули, на котором Зеля членом играл
Гость207687
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А ещё мы им в шаровары насрали.
Гость210371
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Дбл блд.
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