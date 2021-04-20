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Россия ограничила полеты над южной частью Крымского полуострова и над прилегающей к ней территорией Черного моря. Запрет на полеты будет действовать с 20 по 24 апреля. Об этом стало известно из международного уведомления авиаторов (NOTAM).
Ограничение распространяется на высоту до 610 эшелона, что составляет примерно 19 тыс. метров. В пояснении отмечается, что полеты в этом районе могут быть опасны, передает "Интерфакс".
По мнению автора телеграм-канала "Записки охотника", небо закрыли в связи с военными учениями:
"Я так понимаю, возможны учебные пуски ракет различных классов",
– предположил он.
Ранее Россия объявила о приостановке движения судов на некоторых участках Черного моря с 24 апреля по 31 октября 2021 года. Это вызвало недовольство Киева.
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