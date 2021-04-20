Россиян могут оставить без чешского пива

Россиян могут оставить без чешского пива
Фото: Aleksandr Schemlyaev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Прага должна ощутить последствия неосторожных действий, считает автор идеи

Москва должна ответить на действия Праги запретом на чешское пиво. Соответствующее заявление сделал член Общественной палаты, лидер "Трезвой России" Султан Хамзаев.

Таким образом, считает общественник, чешские элиты смогут осознать все последствия неосторожных действий и высказываний. Сами же россияне вполне спокойно обойдутся без местного пива. Более того, запрет поспособствует снижению популярности спиртного в РФ.

"Вполне нормальная методика для того, чтобы они поняли, что политические перфомансы влекут экономические последствия. Своего рода штраф. Нужно действовать более жестко, вводить ограничения для компаний из государств, позволяющих себе бескультурность в рамках дипломатической этики", – высказался Хамзаев.

По словам лидера "Трезвой России", в России явно не наблюдается проблем со спиртным, поэтому запрет на продукцию из Чехии не изменит положения, а сама Прага впоследствии "очухается", о чем Хамзаев сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в российском МИД заявили, комментируя претензии Праги в адрес дипломатов из России, что власти республики имеют недвижимость в центре российской столицы. В министерстве напомнили, что участки посольства РФ выделили еще в 1970-е годы для советского МИД в соответствии с межгосударственным соглашением. При этом все возникавшие проблемы и вопросы, связанные с недвижимым имуществом, регулировались в рамках экспертных консультаций.

До этого староста "Праги-7" потребовал от российского руководства вернуть территорию, на которой стоит здание посольства РФ. По словам представителя муниципального округа, таким образом пражские власти обеспечат "конец 53-летней оккупации" со стороны России.

Егор МАЛКОВ

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