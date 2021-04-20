Украинский депутат оскандалился во время выступления в ПАСЕ

Украинский депутат оскандалился во время выступления в ПАСЕ
Фото: Council of Europe Parliamentary/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжениеИнтерес украинцев к посланию Путина подогревают на Западе
Парламентария из Незалежной одернули из-за нарушения правил

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс одернул украинского депутата Алексея Гончаренко. Избранник Незалежной во время выступления вытащил свой государственный флаг, выступая с пламенной речью на недавнем докладе. Глава ассамблеи указал парламентарию на то, что подобные действия запрещены.

Так, Гончаренко заявил в ходе своего выступления, что в докладе ни разу не упоминалось о территориальной целостности стран Генассамблеи и их суверенитете. Тем временем в Европе происходят войны и конфликты, о чем многие забывают, добавил депутат Украины.

"Я хочу напомнить вам об этом", – заявил Гончаренко, достав украинский флаг.

Украинского парламентария прервал Дамс, заявивший о том, что подобные действия в ПАСЕ запрещены. Гончаренко же в ответ выразил недоумение, заявив, что не понимает, какие проблемы могут возникать с государственной атрибутикой.

Позднее микрофон депутата отключили. Дамс отметил, что Гончаренко систематически нарушает правила выступления, в связи с чем заявил о необходимости выступить с докладом по произошедшему инциденту, передает РИА "Новости".

Ранее член Совфеда Алексей Пушков оценил крайне негативную реакцию Киева на восстановление членства России в составе ПАСЕ. По словам сенатора, агрессия украинской стороны стала следствием ее бессилия перед решением Генассамблеи о возвращении РФ. Во время обсуждения о восстановлении полномочий российской стороны делегация украинцев призывала коллег отказаться от подобных действий, оскорбляя президента России Владимира Путина и федеральные органы власти РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость209992
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Очень заметно то, что украинцы везде стараются навязат свои какие то понятия.
гость
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По ходу не добежал и мощной струей поноса сбил с ног первые ряды представителей этого цирка.
Тор
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Этот клоун даже в цирке ПАСЕ всем надоел. Укродебилизм однако.
Дворник Тихон
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Нам на эту пасе скоро будет наплевать, судя по резвости нашего МИД. Пусть без нас со свидомыми милуются.
Гость207229
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Уже и в Европе видят как с ума сходят отдельные личности в Украине и все равно многовековая ненависть к нам не дает им здраво мыслить. Когда же на планете начнут делать что то полезное для людей, а не оружье для убийства друг друга. Ад сейчас здесь.
Гость210371
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Украина - это заповедник для подобных клоунов. Главное народу нравится ходить в дырявых шароварах с кастрюлей на голове и в кружевных трусах поверх шароваров. Они типа Бэтмэны, гроза Путина.
Гость207229
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Главное за мартышками не повторять их трюки проплаченные пендосами. Надеюсь мозги у наших дипломатов есть. Ежу же понятно как вернуть все на место, но мля дядя из за океяна не велит мозгами шевелит, а сказал тявкать почаще, типа так типа России страшно будет.
Повелитель хохлов
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Надо было этого клоуна гончаренко набутылить , а потом ногами отпинать, разорвать его жевто-блакитную тряпку обоссать и в него кинуть.
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