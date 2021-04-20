Интерес украинцев к посланию Путина подогревают на Западе

Интерес украинцев к посланию Путина подогревают на Западе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВласти Украины ищут возможности избавиться от влияния российских СМИ
Противники РФ рассчитывают на эффект обманутого ожидания

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду, 20 апреля, будут внимательно слушать не только россияне, но и жители Украины, поскольку интерес украинцев к речи российского лидера усердно подогревают западные СМИ. Причем "обработка" населения Донбасса и других частей Незалежной ведется с разных позиций.

Так, в свежем номере The New York Times опубликована большая статья о том, как вокруг Украины скапливаются российские войска. И пусть европейцы да и некоторые украинцы не верят в агрессивные намерения Москвы, но многие граждане Незалежной опасаются нападения.

"Украинцы ждут в среду ежегодного послания президента Владимира Путина, которое обычно насыщено геополитическими сигналами, чтобы получить подсказку о его дальнейших планах",

– так "ненавязчиво" автор американского издания подогревает напряжение среди украинцев. И тут же делает другой намек: якобы в ходе послания Путин может объявить о присоединении к России непризнанных ЛНР и ДНР.

"Они (украинские военные чиновники) размышляют о других возможностях (кроме вероятного вторжения РФ на Украину), включая возможное признание или аннексию Россией контролируемых сепаратистами территорий на востоке Украины",

приводит оригинал и перевод статьи NYT со своими пояснениями автор телеграм-канала Makarenko.Live, донецкий военкор Сергей Макаренко. Он, как и его российский коллега Александр Коц, считает подобные намеки информационной диверсией. Потому что послание прозвучит, территориальная принадлежность Донбасса затронута не будет, и часть населения республик столкнется с "эффектом обманутого ожидания". Но, по крайней мере, теперь понятно, откуда вообще пошли такие слухи.

Послание Владимира Путина Федсобранию прозвучит 20 апреля в 12:00 мск. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил основные темы выступления.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость205127
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Гость 12
Да,что от этой мрази ждать?
Это ты про себя?
Гость198005
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Гость210695
в среду, 20 апреля это когда?
по календарю, в следующем году.
Гость 12
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Да,что от этой мрази ждать?
Гость210371
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Украинца напугать, что дите малое козой. Они же мозгом слабые, мало того, что верят любой брехне, так и сами сбрещуть и обкакаються со страху-то и от лютой ненависти. Не ругайте их, лучше дайте печенек и трусиков с кружавчиками.
Гость210695
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в среду, 20 апреля это когда?
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