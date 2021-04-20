В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США

В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру

События последних дней натолкнули некоторых европейцев на мысль, что это может плохо закончиться. А в Германии и вовсе заговорили о начале войны России и США, причем экономической.

В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона немецкие журналисты разглядели реальную угрозу миру. Они напомнили о введенных американских санкциях, ответе на них в РФ, реакции стран ЕС и резкое обострение конфликта из-за якобы масштабного стягивания армейсих подразделений нашей страны на границе с Украиной на востоке и у Крыма, а также движения кораблей НАТО в Черном море.  

Политики и чиновники ФРГ требуют показать "прозрачность передвижения войск" и заявляют о "крупнейшем стягивании" ВС РФ с момента "аннексии украинского полуострова" в 2014 году. Из-за этого представитель одной из партий Германии назвала Россию "конкретной и непосредственной" угрозой безопасности Европы, цитирует их одно из местных изданий.

Россия закрыла огромные районы Черного моря вокруг Крыма. С помощью оккупации новых территорий Украины она может создать новый проход к полуострову, теперь уже не по морю, а по суше, передают журналисты мнения экспертов.

Из России высланы десять дипломатов, при этом от американского посла потребовали вернуться в Москву. И не только этим Кремль ответил на растрикции Белого дома.

В ответ на высылку из Америки десять российских дипломатов, введение санкций против 32 российских компаний и физлиц, а также запрет инвесторам покупать российские государственные облигации  главе Минюста и министру внутренней безопасности США, руководителю ФБР и четырем действующим или экс-главам федеральных ведомств закрыли въезд в РФ. 

Кремль принимает меры, чтобы на финансовых рынках не возникло паники. В Москве заявили о готовности к встрече президентов Росии и США. При том что до этого новые рестрикции считались препятствием к такому.

Ограничительные меры в отношении РФ взволновали зарубежные банки. Их представители отметили, что это напоминает введение санкций против Ирана, когторые коснулись американских финансовых институтов, компаний и всех имеющих деловые интересы в США.

Российский МИД признал, что у Москвы нет возможности ответить экономическими рестрикциями, но способна ввести штрафные меры. Некоторые дипломаты и экономисты даже требовали, чтобы Центробанк РФ распродал все американские облигации.

Тем временем новый президент США Джо Байден выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Россией. Он якобы сказал Владимиру Путину, что мог бы ответить на действия Кремля, но "решил пока этого не делать", цитируют журналисты немецкого издания.

И все же Вашинтон готов к "новым мерам". В случае вмешательства Москвы в американские выборы, ее угрозы Киеву и хакерских атак на западные институты, констатирует Handelsblatt.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость196944
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Экономическая война США С рашей ? А с чем сша собрались воевать ? Экономики то нет в раше, все списдэли
Вовка из 1а
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Гость61535
Полина когда Вы пишите, хотя бы читайте то, что Вы пишите .
Цитата "Из России высланы десять дипломатов, при этом от американского посла потребовали вернуться в Москву"
ОН В МОСКВЕ, если Вы не поняли, то наш МИД послал его к себе на родину в ШТАТЫ!!!
Захарова на брифинге отметила, что рекомендация послу Соединенных Штатов вернуться в Вашингтон, чтобы обстоятельно проконсультироваться со своим руководством, все еще остается насущной.
Ну нельзя же так !!!!
Это она хочет переплюнуть Псссаки. :-)
Гость61535
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Полина когда Вы пишите, хотя бы читайте то, что Вы пишите .
Цитата "Из России высланы десять дипломатов, при этом от американского посла потребовали вернуться в Москву"
ОН В МОСКВЕ, если Вы не поняли, то наш МИД послал его к себе на родину в ШТАТЫ!!!
Захарова на брифинге отметила, что рекомендация послу Соединенных Штатов вернуться в Вашингтон, чтобы обстоятельно проконсультироваться со своим руководством, все еще остается насущной.
Ну нельзя же так !!!!
Гость210287
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Шаман
Над термином "экономическая война США и РФ", где-то на востоке хохочет Китай.
Это точно. Причем сидят в одном кабинете чиновники, рулящие экономикой как с одной, так и с другой стороны)))
Гость210371
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США это экзоскелет для выжившей из ума финансовой богоизбранной тусовки. Они тупые и подлые настолько, насколько не понимают опасности монстров типа Китая и Индии.
Шаман
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Над термином "экономическая война США и РФ", где-то на востоке хохочет Китай.
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