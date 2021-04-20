Кулеба пожаловался на молчание Лавров в ответ на предложение поговорить

Кулеба пожаловался на молчание Лаврова в ответ на предложение поговорить
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинский министр рассказал западным журналистам, что может "остановить" Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым, но не получил от него ответа. Об этом представитель киевского режима пожаловался в ходе сегодняшней пресс-конференции для иностранных СМИ.

Пан Кулеба отметил, что недавно был запрос на телефонный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным со стороны лидера украинцев Владимира Зеленского, но реакции из Москвы не последовало.

"Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил", – сказал шеф украинской дипломатии.

По мнению министра, от Москвы можно ожидать чего угодно, а остановить ее могут лишь "болезненные экономические санкции".

Не обошел пан Кулеба и темы вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе. Он сообщил, что силовикам ВСУ в зоне разграничения сторон приказано не реагировать на провокации, и никакого наступления на ДНР и ЛНР власти страны не планируют.

"Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта", – цитирует РИА "Новости" главу МИД Незалежной.

Кроме того, пан Кулеба поделился своей информацией о количестве российских войск на украинской границе. По его данным, через неделю численность ВС РФ там вырастет до более 120 тыс. военнослужащих. И это, подчеркнул он, еще не предел. Более того, Россия стягивает к рубежам соборной десантников в Крыму, комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления систем коммуникации на всей территории Украины и баллистические ракеты, передает УНИАН.

Судя по цифрам пана Кулебы и вчерашним от главы евродипломатии Жозепа Борреля, у кого-то из них или чьей-то разведки явно сломались счеты, поскольку испанец накануне насчитал 150 тыс. российских военнослужащих. Или 30 тысяч россиян блуждают вдоль всей украинской границы вместе с госпиталями, РЭБами, танками и палатками.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Гость205507
200 тыс было ещё при вальцмане . + 150 тыс сейчас + Петров и Баширов
Не понимаю укроЖИВОТНЫХ <цензура>!
Гость203687
Пожаловаться Ответить
Откуда у них счёты, сами ходят и пальцем считают :-)
Гость205507
Пожаловаться Ответить
200 тыс было ещё при вальцмане . + 150 тыс сейчас + Петров и Баширов
1
новости партнеров
По теме

Отправится по указанному адресу: посол США послушался Лаврова

После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну

Гаагский суд отложил вынесение приговора обвиняемым по делу MH17

Судья сослалась на объемную работу по процессу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей