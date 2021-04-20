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В МИД Чехии собрались вызвать российского посла Александра Змеевского. Об этом сообщил глава ведомства Ян Гамачек.
Дипломату из РФ "выразят возмущение" и расскажут об ответе Праги на действия Москвы. Он будет первым, кто "услышит о дальнейших шагах" Чехии, добавил министр иностранных дел в беседе с журналистами.
Также Гамачек, по его же словам, дал указания послам своей страны за рубежом попросить союзников о таких же мерах в отношении РФ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на чешское ТВ.
Несколько дней назад премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало требование к нашим дипломатам покинуть Прагу.
В МИД России пообещали не оставить этот выпад без ответа. Также стало известно, что Чехия может наказать Россию из-за этого инцидента. Позже Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.
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