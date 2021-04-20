Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
764 новости
Чешское министерство финансов подготавливает иск к России о компенсации ущерба из-за взрыва во Врбетице. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.
По его словам, во время инцидента погибли двое, что повлекло за собой "огромный ущерб", передает РИА "Новости". При этом рассекречивать материалы по происшествию в стране пока не собираются, несмотря на сделанное ранее заявление Праги.
Как сообщает "Пятый канал", нанесенный ущерб могут оценить в десятки миллионов евро.
После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну
Судья сослалась на объемную работу по процессу