Чехия потребует от России денег за взрыв во Врбетице

Инцидент якобы нанес стране "огромный" ущерб

Чешское министерство финансов подготавливает иск к России о компенсации ущерба из-за взрыва во Врбетице. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По его словам, во время инцидента погибли двое, что повлекло за собой "огромный ущерб", передает РИА "Новости". При этом рассекречивать материалы по происшествию в стране пока не собираются, несмотря на сделанное ранее заявление Праги.

Как сообщает "Пятый канал", нанесенный ущерб могут оценить в десятки миллионов евро. 

Роман ИГНАТОВ

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