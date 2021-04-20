Инцидент якобы нанес стране "огромный" ущерб

Чешское министерство финансов подготавливает иск к России о компенсации ущерба из-за взрыва во Врбетице. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По его словам, во время инцидента погибли двое, что повлекло за собой "огромный ущерб", передает РИА "Новости". При этом рассекречивать материалы по происшествию в стране пока не собираются, несмотря на сделанное ранее заявление Праги.

Как сообщает "Пятый канал", нанесенный ущерб могут оценить в десятки миллионов евро.