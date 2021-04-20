Москва откажет Лукашенко в должности губернатора Белорусской области - эксперты

Москва откажет Лукашенко в должности губернатора Белорусской области - эксперты
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Подписывать соглашения с нынешней властью в стране крайне не выгодно, считают они

После объединения России и Белоруссии Александру Лукашенко отдадут должность губернатора Белорусской области. Такое мнение высказал экс-глава Екатеренбурга Евгений Ройзман. Однако политологи сомневаются в вероятности подобного исхода.

Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец полагает, что России невыгодно подписывать с нынешней белорусской властью какие-либо соглашения – тем более, касающиеся объединения двух стран. Об этом он рассказал URA.RU

По его словам, на данный момент объединение двух стран маловероятно, планов по созданию отдельной Белорусской области тоже нет. 

"Лукашенко является токсичной фигурой и для Белоруссии, и для РФ, поэтому, на мой взгляд, подписывать с ними документы России невыгодно", – пояснил он.

Политолог Владимир Брутер полагает, что на присоединение не пойдет и сама Беларусь, поскольку не станет отказываться от собственного суверенитета. 

Однако в Москве пока не приняли никакого решения о дальнейшей судьбе Александра Лукашенко, считает он. Эксперт убежден, что ресурс нынешней белорусской власти выработан давно, и сменить режим должны молодые люди с большой широтой мышления. 

Ранее Болкунец высказался по поводу предстоящих переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Москве. Он полагает, что во время встречи одной из главных тем разговора будет будущее белорусского президента после отставки, особенно на фоне поимки подозреваемых в организации покушения.

Роман ИГНАТОВ

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М
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Леонидович
Лукашеску в Гаагу,а мы беларусы будем прекрасно сотрудничать с братской Россией.Владимир скоро слиняет с горизонта.И будет в наших странах мир и спокойствие!
вы змагары как и свинопасы-предатели,куй вам а не белоруссию
Леонидович
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Лукашеску в Гаагу,а мы беларусы будем прекрасно сотрудничать с братской Россией.Владимир скоро слиняет с горизонта.И будет в наших странах мир и спокойствие!
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