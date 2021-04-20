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Недавно глава украинского внешнеполитического ведомства
Дмитрий Кулеба пожаловался, что российский коллега Сергей Лавров проигнорировал
его желание побеседовать. Журналистам удалось выяснить, что послужило причиной
отказа шефа дипломатии России от коммуникации с украинцем.
По словам инсайдера, данный инцидент произошел еще осенью прошлого года. Украинский министр действительно звонил главе нашего МИД, однако не получил ответа. Со слов источника выходит, что обстоятельства сыграли не в пользу планировавшего побеседовать украинца. В тот момент Сергея Лаврова не было в Москве, поэтому у него отсутствовала возможность пообщаться с Дмитрием Кулебой.
Знакомый с ситуацией собеседник РИА "Новости" также отметил, что вопрос главы украинского МИД не входил в зону ответственности Лаврова и не касался двухсторонних отношений. Высокопоставленный украинец хотел побеседовать на тему отношений киевских властей с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.
Такие темы нужно обсуждать в рамках контактной группы по стабилизации ситуации в Донбассе. Источник отметил, что Кулебе следовало обратиться со своими вопросами к представителям Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее украинский министр нажаловался, что позвонил Сергею Лаврову, а тот не поднял трубку и даже не перезвонил.
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