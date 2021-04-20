Баку пытается выяснить, обломки чьей ракеты были обнаружены при разминировании Шуши

Минобороны России не фиксировало пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Такой ответ Москва на соответствующий запрос Баку. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава Республики подчеркнул, что вопрос о возможном использовании Ереваном российских ОТРК в противостоянии за НКР является непростым и серьезным.



"Я ознакомился с этим ответом. Должен сказать азербайджанскому народу все, как есть. Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет", – цитирует РИА "Новости" Алиева.

Президент выразил надежду, что история с "Искандерами" прояснится, поскольку в бакинском Парке Трофеев, где сейчас можно увидеть экспонаты осеннего противоборства между силами Армении и Азербайджана представлены некие "остатки ракет" и их наличие "невозможно отрицать".

"Когда армянскому руководству задаешь вопрос о том, использовали ли они ракеты "Искандер-М", они молчат. Хотя мы знаем, как и когда они запустили ракеты, мы многое знаем", – утверждает Алиев.

Напомним, скандал с нашими ОТРК начался с подачи премьер-министра Армении Николо Пашиняна, заявившего о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах "Искандера" в ходе прошлогодней эскалации конфликта. Потом он опроверг свои слова, отметив, что ему неправильно доложили о сложившейся ситуации.

Сам Алиев также ранее высмеял своего оппонента. Да и Генштаб Минобороны РФ уже давал объяснения по этому поводу. Москва подчеркивала, что не фиксировала запуска ракет из отечественных ОТРК.

Однако в западных СМИ настойчиво писали, что снаряд "Искандера" был перехвачен ПВО Азербайджана чуть ли не на подлете к Баку. И вот в начале апреля стало известно, что еще в марте при разминировании города Шуша были обнаружены обломки как минимум двух ракет якобы нашего комплекса. Они же потом появились в Парке трофеев, куда приезжал сам Алиев и, стоя перед соответствующим стендом, обратился к Пашиняну с тем, чтобы тот объяснил, как обломки ракеты оказались в Нагорном Карабахе.

