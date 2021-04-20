В Кишиневе разобрались с "молдавским паспортом" Петрова и Боширова

Сенсационные сведения оказались обычным фейком

В Молдавии сообщили, что проверка "молдавских документов" россиян Александра Петрова и Руслана Боширова завершена. В итоге паспорт, который якобы был в распоряжении одного из мужчин, оказался фальшивкой.

Представители Агентства госуслуг страны сообщили, что удостоверяющего личность гражданина документа на имя Николая Попы с номером А3194368 в Молдавии не существует, пишет РИА "Новости".

Напомним, в прессе писали, что наши сограждане, которых зарубежные спецслужбы считают людьми с выдающимися способностями, позволяющими им взрывать склады и травить "неугодных" Кремлю людей, якобы обзавелись поддельными документами. Сообщалось, что у них появился паспорт гражданина Молдавии на имя Николая Попы и гражданина Таджикистана на имя Руслана Табарова.

Ольга ФЕДОРОВА

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