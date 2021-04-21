Под чьим влиянием Зеленский позвал Путина в Донбасс: разъяснения эксперта

Под чьим влиянием Зеленский позвал Путина в Донбасс: разъяснения эксперта
Фото: Ukrainian Presidential Office/ XinHua/ www.globallookpress.com
Украинский лидер предложил российскому встретиться в любой точке территории, где идет война

Владимир Зеленский выступил с обращением к жителям Незалежной. В конце своей речи он отдельно высказался об отношениях Киева и Москвы. Президент Украины на русском обратился к главе РФ Владимиру Путину.

Политик сообщил о беспокойстве, которое у украинской стороны вызывают передвижения наших войск у границ и заверил, что Киев не хочет войны. По словам Зеленского, его страна борется за мир с помощью дипломатии. В обращении, которое опубликовано в телеграм-канале, глава Украины напомнил о давнем высказывании Путина, который отмечал, что нужно наносить удар первым, если драка неизбежна. Зеленский заявил, что если между двумя странами начнется война, потери будут неизбежны для обеих сторон, передает сайт телеканала "360".

В конце обращения он предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идут военные действия.

Заявление Зеленского прокомментировал политолог Александр Асафов. По его мнению, оно было сделано под влиянием американских властей. Украинский президент пытается подражать главе США Джо Байдену, копируя повестку западных кураторов. Эксперт напомнил, как американский лидер предложил Путину переговоры на нейтральной территории, понимая при этом, что после его хамских высказываний тот не согласится. Аналогично и Зеленский осознает, что предложение его не встретит понимания у российской стороны, заявил Асафов в беседе с РЕН ТВ.

"…потому что нет повестки для общения с Зеленским лично, нет повестки для общения с украинским государством".

Накануне с украинским депутатом встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Речь зашла и об отношениях РФ и Украины. По словам Лукашенко, во время каждой встречи с Путиным они обсуждают ситуацию в Незалежной, которая вызывает сожаление. При этом "хорошие предложения" российского лидера по Донбассу Киев отвергал неоднократно, напомнил Батька.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Чииз
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Хамское выступление. При чём здесь Путин. Кото убил мальчика и старика, кто. Что Зеленский этого не знает, кто вторгся в Донбасс и Луганск с оружием, кто? Вооружённых сил России в ДНР и ЛНР нет. Встречайся с лидерами ДНР и ЛНР. Россия не сторона конфликта. Да и конец фашистккий лозунг, это чтобы Путин ответил Героям сало.
Гость205700
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ЭТОТ ЧМО И ТРУС ГДЕ БЫЛ В 2014 ГОДУ? ПОЧЕМУ НЕ СЛУЖИЛ И НЕВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ ???????? А ЩАС ХОЧЕТ НА ДОНБАССЕ ГДЕ СТРЕЛЯЮТ ВСТРЕТИТЬСЯ - ЗНАЕТ <цензура> ЧТО ДОНЕГО НЕ ДОЛЕЛИТ ПУЛЯ ИЛИ ОСКОЛОК СНАРЯДА БУДУТ ОХРАНЯТЬ ЕГО ЭТОГО ЧМЫРЯ ------ ХОЧЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С АГРЕССОРОМ ????? ГДЕ ваше ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО???? вы ЖЕ УЖЕ 7 ЛЕТ ВОЮЕТЕ И РАЗГРОМИЛИ НЕСКОЛЬКО ДИВИЗИИ БУРЯТОВ И КАВКАЗЦЕВ ----- ЧМОШНАЯ ТВАРЬ ЭТОТ ЖИДО БАНДЕРОВЕЦ
Гость205700
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ЕСЛИ ПУТИН ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭТИМ ОТМОРОЗКОМ (ПОСЛЕ ТОГО ЧТО ОН ЭТОТ ЧМО НАГОВОРИЛ ПРО РОССИЮ) - РОССИЯНЕ ПЕРЕСТАНУТ УВАЖАТЬ ПУТИНА ------ ЭТОТ КЛОУН ЧМОШНЫЙ призиднт ХОЧЕТ СЕБЕ РЕЙТИНГ ПОДНЯТЬ - А ЧТО ОН РЕШИТ ЭТОТ ЧМО ? ВСЕРАВНО НИЧЕГО НЕБУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ НЕ СМОЖЕТ ---- КУКЛА ОН И ТРУС И ЛЖЕЦ -------- УСРАИНЦЫ вы КОГО ВЫБРАЛИ ??????? ПОЗОР ПОЗОР ПОЗОР
гость
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Вафел спермоглот, кому ты войной грозишь, петушара, твой свинарник размазать как в туалет сходить.
Повелитель хохлов
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лучше бы родню этого жида сожгли, пустили на абажуры и мыло в 1941 году.
Гость210241
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Гость 12
Наверно пукин обосрался со страху
По себе судишь, пиDарок!
Гость206005
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Гость 12
Наверно пукин обосрался со страху
Не по Сеньке шапка,господин Зеленский! Спасибо за приглашение,но лучше попросите у Путина встречи в Кремле!
Бункерный Дед-Бидон
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Гость209425
На своей территории есть с кем встречаться и что обсуждать. 1.Уйми своих бандеровцев; 2.Предоставь свободу слова опозиционных СМИ; 3.Решай вопросы: а)коррупции в стране, б)социальной сферы, в)начни прямой диалог с ДНР и ЛНР, г)языковый вопрос, д)национальный вопрос, е)вопрос федерализации и т.д. Обратись в ДНР и ЛНР там более подробный перечень внутрипроблемных тем подскажут для устройства государства. А потом уже проси встречу с Путиным. Только вчера ты наговорил пакостей в адрес России, а сегодня просишь президента большой страны о встрече. У Байдена пример перенимаешь???
Вы слишком много от него требуете, достаточно соблюдать минские договоренности, там все четко прописано. Но хохлосвиньи по своему интерпретировали подписание этого документа - просто, как временную передышку и спасение своих оставшихся в живых окотлованных свиней.
Гость209425
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На своей территории есть с кем встречаться и что обсуждать. 1.Уйми своих бандеровцев; 2.Предоставь свободу слова опозиционных СМИ; 3.Решай вопросы: а)коррупции в стране, б)социальной сферы, в)начни прямой диалог с ДНР и ЛНР, г)языковый вопрос, д)национальный вопрос, е)вопрос федерализации и т.д. Обратись в ДНР и ЛНР там более подробный перечень внутрипроблемных тем подскажут для устройства государства. А потом уже проси встречу с Путиным. Только вчера ты наговорил пакостей в адрес России, а сегодня просишь президента большой страны о встрече. У Байдена пример перенимаешь???
Бункерный Дед-Бидон
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Гость206914
А почему сразу не на базе батальона Азов, кстати есть встречное предложение встретиться в столице независимой ДНР Донецке. Уверен что клоун сразу язык в зад запрячет.
На базе батальона Азов можно встретиться. Когда половина батальона Азов будет представлять из себя запеченную свинину, а половина с разными степенями увечий будет лежать мордой в пол и в наручниках. Вонь правда будет стоять, от обocpaных шароваров...
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