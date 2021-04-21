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Президент России Владимир Путин выступит в среду, 21 апреля, с ежегодным посланием Федеральному собранию. В "Манеж" приглашены сенаторы и депутаты Госдумы, министры, губернаторы, главы основных конфессий страны, Общественной и Счетной палаты, ЦИК и др. Перед ними глава государства поставит задачи по развитию России на ближайший год и более далекую перспективу.
Содержание послания заранее не раскрывается, президент как обычно работал над ним лично. Прошлой весной основное внимание он уделил поправкам в Конституцию. В этот раз эксперты прогнозировали, что упор может быть сделан на преодолении последствий пандемии коронавируса, а также антисанкционных мерах.
Прямую трансляцию выступления Владимира Путина запланировали федеральные телеканалы и радиостанции. Предварительно на это отведен один час. "Утро.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12:05 – Послание будет посвящено, в основном, внутренним вопросам. Вопросы безопасности тоже будут затронуты, анонсировал глава государства
12:04 – Президент начал ежегодное обращение к Федеральному собранию.
11:59 – Мероприятие в "Манеже" начинается. Все гости на своих местах
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