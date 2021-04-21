Обращение Путина к Федеральному собранию - 2021: LIVE

Обращение Путина к Федеральному собранию - 2021: LIVE
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент определился с ключевыми задачами на ближайшие месяцы и годы

Президент России Владимир Путин выступит в среду, 21 апреля, с ежегодным посланием Федеральному собранию. В "Манеж" приглашены сенаторы и депутаты Госдумы, министры, губернаторы, главы основных конфессий страны, Общественной и Счетной палаты, ЦИК и др. Перед ними глава государства поставит задачи по развитию России на ближайший год и более далекую перспективу.

Содержание послания заранее не раскрывается, президент как обычно работал над ним лично. Прошлой весной основное внимание он уделил поправкам в Конституцию. В этот раз эксперты прогнозировали, что упор может быть сделан на преодолении последствий пандемии коронавируса, а также антисанкционных мерах.

Прямую трансляцию выступления Владимира Путина запланировали федеральные телеканалы и радиостанции. Предварительно на это отведен один час. "Утро.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию.

12:05 – Послание будет посвящено, в основном, внутренним вопросам. Вопросы безопасности тоже будут затронуты, анонсировал глава государства

12:04 – Президент начал ежегодное обращение к Федеральному собранию.

11:59 – Мероприятие в "Манеже" начинается. Все гости на своих местах 

Николай ВИКТОРОВ

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