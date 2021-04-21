Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля покажут на медиафасадах в крупных городах России. На большие экраны, размещенные на улицах и вдоль автомагистралей, будут выводить ключевые цитаты из речи главы государства.
Инициативу Общероссийского народного фронта о текстовой трансляции главных тезисов президентского послания поддержала самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании MAER.
В прошлом году этот медиахолдинг стал первым среди операторов наружной рекламы, кто вывел на большие цифровые экраны важнейшие цитаты из обращения Путина к Федсобранию. Опыт оказался успешным. Экраны собирали большое количество зрителей, которые активно делились в соцсетях снимками с цитатами.
За минувший год компания увеличила количество таких цифровых экранов, рассказал гендиректор MAER Константин Майор. Поэтому 21 апреля 2021 года узнать о ключевых моментах президентского послания в режиме реального времени смогут больше людей, оказавшихся в момент выступления на улице или в пути.
Трансляция послания в виде ленты новостей будет выведена на цифровые экраны в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске и других городах. В Подмосковье к трансляции будет дополнительно подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД.
После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру