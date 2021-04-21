Послание президента будут транслировать на больших уличных экранах

Послание президента будут транслировать на больших уличных экранах
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Граждане, оказавшиеся в момент выступления главы государства вдали от телевизора, смогут ознакомиться с ключевыми тезисами в режиме реального времени

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля покажут на медиафасадах в крупных городах России. На большие экраны, размещенные на улицах и вдоль автомагистралей, будут выводить ключевые цитаты из речи главы государства.

Инициативу Общероссийского народного фронта о текстовой трансляции главных тезисов президентского послания поддержала самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании MAER.

В прошлом году этот медиахолдинг стал первым среди операторов наружной рекламы, кто вывел на большие цифровые экраны важнейшие цитаты из обращения Путина к Федсобранию. Опыт оказался успешным. Экраны собирали большое количество зрителей, которые активно делились в соцсетях снимками с цитатами.

За минувший год компания увеличила количество таких цифровых экранов, рассказал гендиректор MAER Константин Майор. Поэтому 21 апреля 2021 года узнать о ключевых моментах президентского послания в режиме реального времени смогут больше людей, оказавшихся в момент выступления на улице или в пути.

Трансляция послания в виде ленты новостей будет выведена на цифровые экраны в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске и других городах. В Подмосковье к трансляции будет дополнительно подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД.

Николай ВИКТОРОВ

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