В Москве отреагировали на идею подключить Совбез ООН к конфликту в Донбассе

Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
В настоящий момент Россия не видит необходимости привлекать Совет безопасности ООН к ситуации вокруг Донбасса. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в среду, 21 апреля.
По словам дипломата, Москва пока не собирается инициировать экстренное заседание Совбеза по Донбассу, однако не исключает такой возможности в будущем. Все будет зависеть от реальной ситуации в регионе, пишет РИА "Новости". В частности, от действий Украины и членов НАТО, которые ведут "военные приготовления" и параллельно активную антироссийскую пропаганду.
На этом фоне Москва призывает Киев прекратить дестабилизирующие действия в Донбассе и подчеркивает, что урегулирование ситуации возможно только мирным путем на основе минских соглашений, передает URA.RU.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский выпустил постановление, по которому возможна мобилизация гражданских резервистов и отправка их в Донбасс в течение суток.
После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру