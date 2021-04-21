В Москве отреагировали на идею подключить Совбез ООН к конфликту в Донбассе

Киев и НАТО продолжают нагнетать ситуацию на востоке Украины

В настоящий момент Россия не видит необходимости привлекать Совет безопасности ООН к ситуации вокруг Донбасса. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в среду, 21 апреля.

По словам дипломата, Москва пока не собирается инициировать экстренное заседание Совбеза по Донбассу, однако не исключает такой возможности в будущем. Все будет зависеть от реальной ситуации в регионе, пишет РИА "Новости". В частности, от действий Украины и членов НАТО, которые ведут "военные приготовления" и параллельно активную антироссийскую пропаганду.

На этом фоне Москва призывает Киев прекратить дестабилизирующие действия в Донбассе и подчеркивает, что урегулирование ситуации возможно только мирным путем на основе минских соглашений, передает URA.RU

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский выпустил постановление, по которому возможна мобилизация гражданских резервистов и отправка их в Донбасс в течение суток.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость211693
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Москва - не участник конфликта. Союзник - это да. Но не участник. Желание холопов США пристегнуть Россию к своим проблемам - это лишь одно из желаний идиоттов из сумасшедшего дома - никого не интересуют.
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