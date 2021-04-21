"Глупость несусветная": сенатор оценил попытку чехов торговать дипотношениями с Россией

Прага хочет получить хоть какую-то выгоду от потери добрых отношений с Москвой

Чехия не получит желаемого результата от попытки нажиться на дипломатическом скандале с Россией. Об этом заявил сенатор-международник Владимир Джабаров.

По его мнению, изначально чехи пошли на недружественные шаги в адрес Москвы, объявив персонами нон-грата 18 российских дипломатов, ради того, чтобы угодить Вашингтону. Теперь же они усугубляют ситуацию, пытаясь торговать дипломатическими отношениями.

"Чехия стремится получить экономическую выгоду от этого инцидента, на чехов это похоже. Хотя это несусветная глупость",

– приводит оценку Джабарова "Российская газета" со ссылкой на РИА "Новости".

Накануне в парламенте Чехии предложили потребовать от РФ компенсации за ущерб от взрыва в Врбетице. Там в 2014 году сгорели склады с вооружением. На днях чехи заявили, что диверсию устроили российские спецагенты Баширов и Петров, которых ранее Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей.

Примечательно, что поступок Праги совпал с высылкой российских дипломатов из США. При этом действия чешских властей оказались плохо продуманы. В частности, стало понятно, что руководство республики даже не знало, что взорвавшиеся боеприпасы принадлежали не Минобороны, а частному лицу. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, чехи опозорились на весь мир, поддавшись давлению американцев.

При этом конфликт продолжает развиваться. В ответ на зеркальные меры РФ, Чехия пригрозила новыми мерами вплоть до высылке всех российских дипломатов.