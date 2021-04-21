Депутат "Слуги народа" явился к Зеленскому с посланием от Лукашенко

Депутат "Слуги народа" явился к Зеленскому с посланием от Лукашенко
Фото: president.gov.by
Народный избранник рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии

Народный депутат Евгений Шевченко, представляющий фракцию "Слуга народа", накануне вернулся в Киев после поездки в Белоруссию, где встретился с главой республики Александром Лукашенко.

Так, Шевченко сообщил, что белорусский лидер передал для украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а также нескольким народным депутатам, некую информацию. Однако парламентарий не стал раскрывать ее содержание.

Шевченко также отреагировал на упреки и обвинения со стороны коллег в том, что он посмел прилететь в "недружественную страну", передает телеграм-канал журналиста Андрея Павловского.

"Я занимаюсь политикой. Откройте закон про статус народного депутата, где четко указано, что он имеет право на встречу с лидерами государств", – заявил Шевченко в беседе со СМИ.

Как отмечает источник, Лукашенко сам однажды пригласил Шевченко, когда последний появился в зале Верховной рады с белорусским флагом. Депутат также сообщил, что намерен еще раз встретиться с президентом Белоруссии.

Напомним, Киев не признает итогов президентской кампании в Белоруссии, прошедшей в 2020 году. Украина приостановила политические контакты с республикой, называя Лукашенко в официальных источниках без указания его государственной должности. Зеленский же многократно заявлял, что участники протестов в Белоруссии являются "борцами за свободу".

Сам Лукашенко заявил во время встречи с украинским нардепом, что жители Незалежной не являются чужими для белорусов, поэтому Минск всегда готов оказать помощь украинской стороне. Также президент Белоруссии напомнил, что из-за напряженности в Донбассе местные власти предоставили социальные пакеты с равными в сравнении с населением Белоруссии правами. Глава государства также отметил, что считает украинскую администрацию несамостоятельной.

Егор МАЛКОВ

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