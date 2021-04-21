Главный посыл российского лидера - акцент на внутреннем развитии, а не на внешнем мире

Во время Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин коснулся основных тем внутригосударственной повестки: пандемии, экономики, мер поддержки для населения и выплат, цен и доходов, а также малого бизнеса с проблемами экологии.

Как пишут журналисты телеграм канала "Пул N3", посыл российского лидера однозначен и предельно ясен – страна будет заниматься в первую очередь собой, а не внешней повесткой.

Так, источник обратил внимание на то, что, как правило, ежегодное послание российского лидера Федеральному собранию длится примерно час. На этот раз глава РФ освещал в основном "внутреннее", сделав акцент на внутригосударственных целях.

"Путин выступает час: про Байдена, Борреля, Эрдогана, Лукашенко и Зеленского – ни слова. Россия занята собой", – пишут журналисты.

Лишь спустя час российский лидер перешел к внешней политике, заявив, что намерен уделить ей лишь "несколько слов".

Так, президент отметил, что цель России заключается в обеспечении национальной безопасности и интересов своих граждан. Запад же демонстрирует в отношении РФ "откровенное хамство". Провокации в адрес Москвы стали "новым видом спорта".

"У России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права", – отметил президент в ходе выступления.

В конце обращения, которое продлилось 78 минут, глава государства отметил, что страна должна идти вперед, несмотря на вызовы в виде пандемии и внешние вызовы.

О ключевых задачах, озвученных президентом России в ходе обращения к Федеральному собранию – в материале "Утро.ру".



