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Российский лидер ясно дал понять, что на первом месте стоят внутренние дела страны и благополучие граждан. Однако конец обращения Владимира Путина был весьма жестким.
Глава государства вспомнил о книге Киплинга, отметив, что вокруг России крутятся, как вокруг Шерхана, мелкие шакалы Табаки. Таким образом он намекнул на политику Запада. И в частности недавние хамские высказывания президента США Джо Байдена.
Путин подчеркнул, что в случае провокаций их организаторы "пожалеют еще так, как никогда не жалели" – ответ Москвы будет ассиметричным и жестким. Президент выразил надежду, что никому из стран, для которых цеплять Россию стало уже чем-то вроде спорта, не придет в голову перейти красную черту.
"...а где она будет проходить – мы будем определять сами",
– заключил он.
Основная часть послания Путина Федеральному собранию была посвящена вопросам здравоохранения и выходу из кризиса на фоне пандемии коронавируса. Отдельно президент остановился на мерах поддержки семей с детьми. Путин дал ряд поручений – россиян ждут новые выплаты. Подробности – в нашем материале.
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