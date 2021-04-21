Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин

Российский лидер ясно дал понять, что на первом месте стоят внутренние дела страны и благополучие граждан. Однако конец обращения Владимира Путина был весьма жестким.

Глава государства вспомнил о книге Киплинга, отметив, что вокруг России крутятся, как вокруг Шерхана, мелкие шакалы Табаки. Таким образом он намекнул на политику Запада. И в частности недавние хамские высказывания президента США Джо Байдена.

Путин подчеркнул, что в случае провокаций их организаторы "пожалеют еще так, как никогда не жалели" – ответ Москвы будет ассиметричным и жестким. Президент выразил надежду, что никому из стран, для которых цеплять Россию стало уже чем-то вроде спорта, не придет в голову перейти красную черту.

"...а где она будет проходить – мы будем определять сами",

– заключил он.

Основная часть послания Путина Федеральному собранию была посвящена вопросам здравоохранения и выходу из кризиса на фоне пандемии коронавируса. Отдельно президент остановился на мерах поддержки семей с детьми. Путин дал ряд поручений – россиян ждут новые выплаты. Подробности – в нашем материале.



