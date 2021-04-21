Вокруг России крутятся шакалы: президент анонсировал жесткий ответ на хамство Запада

Вокруг России крутятся шакалы: президент анонсировал жесткий ответ на хамство Запада
Кадр youtube.com
Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин

Российский лидер ясно дал понять, что на первом месте стоят внутренние дела страны и благополучие граждан. Однако конец обращения Владимира Путина был весьма жестким.

Глава государства вспомнил о книге Киплинга, отметив, что вокруг России крутятся, как вокруг Шерхана, мелкие шакалы Табаки. Таким образом он намекнул на политику Запада.  И в частности недавние хамские высказывания президента США Джо Байдена. 

Путин подчеркнул, что в случае провокаций их организаторы "пожалеют еще так, как никогда не жалели" – ответ Москвы будет ассиметричным и жестким. Президент выразил надежду, что никому из стран, для которых цеплять Россию стало уже чем-то вроде спорта, не придет в голову перейти красную черту.

"...а где она будет проходить – мы будем определять сами",

– заключил он.

Основная часть послания Путина Федеральному собранию была посвящена вопросам здравоохранения и выходу из кризиса на фоне пандемии коронавируса. Отдельно президент остановился на мерах поддержки семей с детьми. Путин дал ряд поручений – россиян ждут новые выплаты. Подробности – в нашем материале.


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость209068
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Гость209742
Прямо интрига завязывается, каков же ответ шакалам.
МИД выразит озабоченность действиями "партнеров".
Grumbler
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Мелкие (внешние) шакалы Шерхану (России) не страшны. И не таких усмиряли. Гораздо страшнее шакалы (во власти) внутренние, которые воруют и обескровливают некогда великую страну.
Гость211920
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Это ты что ли "мировое сообщество"? Ну-ну!
Гость205909
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Гость198080
После угрозы Путина мне очень захотелось быть президентом Америки
Деменция нужна? Дак головой об стену, разгон метров 20.
Гость209742
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Прямо интрига завязывается, каков же ответ шакалам.
Гость211920
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Пластинку что ли смени: заездил ее уже до дыр. Только боюсь, что это тебе "сосать" не пересосать. А мы еще и на твоих похоронах попляшем.
Гость196944
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Шакал это сам Путин и его братва воры
Гость198080
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После угрозы Путина мне очень захотелось быть президентом Америки
Гость203687
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Даже переводчиком не может нормально пользоваться :-)
Гость 20465343
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Территория страны гигантская, народа в ней живёт мало, к сожалению шакалы будут потихоньку обступать и слюнями истекать.
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