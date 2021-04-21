Зарубежные страны проигнорировали сообщения о раскрытом заговоре против Белоруссии

Привычка Запада устанавливать свои порядки в других странах, в том числе устраивать государственные перевороты и менять там власть по своему усмотрению переходит все границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 21 апреля.

Он напомнил, как в 2014 г. президента Украины Виктора Януковича чуть не убили, когда при помощи вооруженного переворота отстранили от власти. Аналогичные попытки были сделаны и в отношении избранного главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Но никакие политические разногласия не оправдывают такие меры.

"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Георгиевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком",

– подчеркнул Путин.

Президент России обратил внимание, что на Западе проигнорировали сообщение о раскрытом заговоре против белорусского руководства. Буквально сделали вид, что ничего не происходит. И никто не подумал, что судьбы многих белорусов могли быть сломаны, если бы госпереворот удался. Как никто не думал об украинцах, которые пострадали в результате смены власти в 2014 году.

Ранее в Москве задержали группу белорусов, которые готовили покушение на Лукашенко и его семью. Как оказалось, у них были западные кураторы. Этот вопрос Путин поднял в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Послание президента РФ Федеральному собранию состоялось в среду, 21 апреля.