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Заместителя главы посольства США вызвали в МИД России. Об этом журналисты узнали из информации российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня потребовали от американского дипломата прибыть, добавили в Министерстве иностранных дел РФ. Однако ни причин, ни подробностей не указали, пишет РИА "Новости".

Ранее стало известно, что посол США в России Джон Салливан уже на этой неделе отправится в свою страну. До этого он заявил, что он не собирается уезжать из Москвы.