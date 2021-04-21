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Заместителя главы посольства США вызвали в МИД России. Об этом журналисты узнали из информации российского внешнеполитического ведомства.
Сегодня потребовали от американского дипломата прибыть, добавили в Министерстве иностранных дел РФ. Однако ни причин, ни подробностей не указали, пишет РИА "Новости".
Ранее стало известно, что посол США в России Джон Салливан уже на этой неделе отправится в свою страну. До этого он заявил, что он не собирается уезжать из Москвы.
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