Основу предвыборной программы "Единой России" составит послание президента – Турчак

Основу предвыборной программы "Единой России" составит послание президента – Турчак
Фото: vk.com/duma
Партия уже приступила к работе по реализации поручений главы государства

Ключевые положения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию лягут в основу программы, с которой партия "Единая Россия" выйдет на выборы в Госдуму – 2021. Об этом сообщил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

По его мнению, президент озвучил четкий план действий по преодолению последствий пандемии коронавируса, по развитию регионов. Причем глава государства учел многие предложения, которые ранее выдвигала "Единая Россия".

"В послании отражены наши инициативы о 100%-ной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу",

рассказал Турчак.

С реализацией основных положений, которые озвучил президент, задержек не будет, заверил секретарь генсовета "Единой России". Уже на завтра назначено заседание программной комиссии партии, по итогам которой депутаты-единороссы в Госдуме, в региональных парламентах получат поручения по законодательному обеспечению поставленных президентом целей.

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Основное внимание он уделил мерам поддержки граждан РФ, бизнеса, экологии, инфраструктурного развития регионов. 

Николай ВИКТОРОВ

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