Жириновский объяснил Вашингтону слова Путина про жесткий ответ

Жириновский объяснил Вашингтону слова Путина про жесткий ответ
Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Лидер либеральных демократов полагает, что глава России должен говорить так, чтобы у западных оппонентов "коленки дрожали"

Москва уничтожит тот центр на Западе, где будет принято решение об ударе по России, и до Вашингтона сигнал президента РФ о жестком и ассиметричном ответе дойдет, а хозяину Белого дома Джо Байдену данный месседж разъяснят. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя "ПолитЭксперту" внешнеполитическую часть послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Ему (Байдену) переведут, что удар будет жесткий. Это значит полное разрушение того центра, где было принято решение ударить по России. Не будет этой страны, этого центра, этой армии. Откуда полетит, – никто не будет знать. Все заткнутся", – заявил Жириновский.

По его словам, лидер РФ обязан говорить так, "чтобы у всех коленки дрожали".

Грамотным тактическим ходом назвал политолог Сергей Марков внешнеполитический вектор Кремля, особенно в вопросе "красных линий", которые только Россия будет определять, где они проходят.

Эксперт отметил, что в своем выступлении Путин ни разу не конкретизировал страну, которой касался его посыл о Шархане, мелких шакалах Табаки, хамских выпадах в адрес РФ, нежелании Москвы сжигать мосты и прочее.

"Ни слова не было произнесено ни про Украину, ни про Байдена. Тем не менее, это очень жесткое видение. Владимир Путин, по сути дела, обвинил их в том, что они превратились в чудовищных врагов", – цитирует Маркова РИА ФАН.

Он считает, что все-таки российский лидер обвинил Штаты и киевский режим в попытке совершить госпереворот в Белоруссии, планах ликвидировать главу Республики Александра Лукашенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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198080 ну а тебе советуем двумя руками зажать своё очко и ломиться отсель далеко далеко. Найдем жо#ень твою вскроем как банку консервов.
юрий
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жирику надо думать о новой квартире, 2х1.5, о Боге, грехах
Гость198080
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Уважаемый Жириновский Америку и НАТО не напугать Вам посоветую сбросить лишний вес чтобы можно быстрей убежать и спрятаться
Гость212129
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Гость201541
с какого боку но молодец?
Упаси, Боже, дожить до таких лет и нести такую пургу.
Ведь в его возрасте уже хочется задуматся о вечном, о внуках, о помощи нуждающимся. Если человек к 89и годам несет такое, у него все очень очень плохо.
Гость201541, что уж вы так серьезно воспринимаете комментарии, которые пишет ученик из 1а?
Гость201541
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Вовка из 1а
Вольфыч молодец! Так и режет правду матку! :-) :-)
с какого боку но молодец?
Упаси, Боже, дожить до таких лет и нести такую пургу.
Ведь в его возрасте уже хочется задуматся о вечном, о внуках, о помощи нуждающимся. Если человек к 89и годам несет такое, у него все очень очень плохо.
гость
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Чего там переводить? Согнуть руку в локте направить на запад, другой рукой похлопать по бицепсу первой. Можно улыбаться :-).
Гость Зяма
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Всё зависит от правильного перевода ! И от расставленных знаков! Что бы не получились--казнить нельзя помиловать )
Вовка из 1а
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Вольфыч молодец! Так и режет правду матку! :-) :-)
Гость211837
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" ни про Украину, ни про Байдена. Тем не менее, Путин обвинил их в том, что они превратились в чудовищных врагов", Да, вот так сами взяли и превратились.
Гость208066
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Зеля с Байденом уже обделались но это цветочки, ягодки будут впереди.
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