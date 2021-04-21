Нашей стране приходится самостоятельно обороняться от недоброжелателей

Депутат Европарламента Яна Тоом напомнила о популярном предположении, что у России якобы есть таинственные соратники среди европейских стран, которые сдерживают натиск ее противников. По мнению парламентария, это миф, "городская легенда", которая не содержит под собой никаких оснований. Европейка напомнила, что сейчас на Россию оказывается колоссальное давление.



Так, Тоом указала, что антироссийскими санкционными ограничениями европейские эксперты активно занимаются аж с 2014 года. Никаких послаблений в экономической и политической борьбе Европы с нашей страной нет. По мнению парламентария, если бы у России действительно были помощники в еврообъединении, наша страна не подвергалась бы регулярным рестрикциям.

Депутат также поделилась своим мнением по поводу новой антироссийской истерики, связанной со взрывом склада в Чехии. Тоом прямо сказала, что эта история кажется ей "мистической и непонятной". При этом, европейское сообщество вполне может подхватить эту идею и нанести по Москве очередной удар санкционной дубиной.

Впрочем, по словам депутата, принимать чрезмерные действия против России никто не собирается. Так, европейцы весьма прохладно встретили инициативу экс-главы Эстонии Тоомаса Ильвеса, который выступил со скандальным предложением полностью запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза.

По словам собеседницы радиостанции "Говорит Москва", такие идеи "не поддерживает вообще никто, ни правые, ни левые, ни синие, ни зеленые".