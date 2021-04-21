В Кремле высказались о предложении Зеленского по встрече с Путиным

В Кремле высказались о предложении Зеленского по встрече с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com
Москва в последнее время не получала от Киева официальных запросов о переговорах

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру россиян Владимиру Путину в видео, записанном для украинцев. Глава Незалежной предложил российскому коллеге встретиться в любой точке Донбассе. В Кремле эту инициативу прокомментировали.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил радио "КП", что Путину доложили о словах Зеленского. Однако глава государства мог не найти время, чтобы ознакомиться с данной информацией, в связи с подготовкой к посланию Федеральному собранию, состоявшемуся 21 апреля в полдень – в ночь перед мероприятием президент традиционно дорабатывает речь. К тому же, у него были рабочие встречи. 

Как добавляет URA.RU, Песков уточнил, что Россия делает все, то в ее силах, чтобы добиться мира в Донбассе, но это непросто. 

Песков также обратил внимание журналистов, поинтересовавшихся этим вопросом, что для личных переговоров вживую двух лидеров должны быть предпосылки. 

Зеленский записал видеообращение к своему народу, заявив, что Киев не жаждет войны. При этом, по его словам, Незалежную беспокоят передвижения российской армии около украинских границ. Эксперты уверены, что речь Зеленского связана с давлением США. Лидер украинцев хочет подражать главе Белого дома Джо Байдену, который недавно предложил Путину провести саммит. Впрочем, президент Украины должен понимать, что повестки для общения с российским лидером сейчас нет. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

крым наш
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Гость211643
Какой ты завистливый))))
не-е-е,просто путин для каклов бог !
Гость211643
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Антиxу#лoпутин
кто бы питерской карликовой крысе налил новичка в трусы или цианистого калия в щи подбросил, что бы оно там еще на требуне ноги двинуло.
Своим хамством, жлобством, враньем достало уже.
Территория размером 2 метра <цензура> 2 метра достаточна для погребения питерской крысы.
Дворцы, что построил за краденые у рос народа деньги в Геленджике и на Волдае все равно мс собой в могилу не заберет тварь.
Какой ты завистливый))))
Антиxу#лoпутин
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кто бы питерской карликовой крысе налил новичка в трусы или цианистого калия в щи подбросил, что бы оно там еще на требуне ноги двинуло.
Своим хамством, жлобством, враньем достало уже.
Территория размером 2 метра <цензура> 2 метра достаточна для погребения питерской крысы.
Дворцы, что построил за краденые у рос народа деньги в Геленджике и на Волдае все равно мс собой в могилу не заберет тварь.
Антимайдан
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Разговаривать президенту России с дешевкой, по сути простой шестеркой Байдена, они там в своем уме или, в натуре совсем берега попутали.
гость
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Молчанье было ей ответом. Кому эта зеля нужна, ни кому. Даже бандеры свои сморщенные обрубленные в котлах пиписьки на неё клали.
Сначала клоун Зеленский должен заслужить, сделав 1-ый шаг
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Пусть клоун Зеленский предложит встретиться непосредственно в Донецке с главой Донецкой Народной Республики с Денисом Владимировичем Пушилином
на Алле́я а́нгелов — мемориальном комплексе Донецка в память о детях, которых убили новоявленные бандеровские вояки ВСУ, фашисты айдара и азова.
Пусть Клоун там сначало покается стоя на коленях под камеру и поклянётся начать и НАЧНЁТ в этот же день выполнять Минские соглашения, сделав первый шаг, отводя войсках своих убийц вглубь контроллируемых Бандеростаном территорий Донбасса.
Только после выполнения 1- шага может позвонить В.В. Путину и вымаливать
Дворник Тихон
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Зеле до сих пор невдомек, что официальные вопросы должны решаться через МИД? Украинское убожество - как пацан.
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