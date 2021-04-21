Основной темой станет развитие партнерских отношений

Уже завтра, 22 апреля, пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко. В ходе беседы главный акцент будет сделан на укреплении отношений двух братских государств.



Также лидеры обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, пишет РИА "Новости".

Как добавляет интернет-издание "Общественная служба новостей", помимо этого, президенты переговорят по поводу стратегии реагирования на угрозы безопасности двух держав.