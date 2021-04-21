Что обсудят Путин и Лукашенко: 22 апреля состоится встреча глав государств

Основной темой станет развитие партнерских отношений

Уже завтра, 22 апреля, пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко. В ходе беседы главный акцент будет сделан на укреплении отношений двух братских государств.

Также лидеры обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, пишет РИА "Новости".

Как добавляет интернет-издание "Общественная служба новостей", помимо этого, президенты переговорят по поводу стратегии реагирования на угрозы безопасности двух держав.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Перекрыв Черное море для учений Россия сделала мастерский ход - эксперт

Москва поставила заслон провокационным действиям Запада в регионе

В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США

В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей