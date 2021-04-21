Москва задумалась о разрыве с Анкарой из-за турецких беспилотников для Киева

Москва задумалась о разрыве с Анкарой из-за турецких беспилотников для Киева
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российская сторона может прекратить свое взаимодействие с турками в конкретных отраслях ВПК

Москва может прекратить сотрудничать с Анкарой в некоторых программах военно-технической сферы, если Турция начнет продавать свои боевые беспилотники Украине. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в комментарии "Интерфаксу".

Член правительства страны подчеркнул, что Москва примет решение о заморозке взаимодействия с турками по тем или иным направлениям отдельно "в каждом конкретном случае".

Ранее в апреле стало известно, что киевский режим договорился с Анкарой о закупке партии беспилотных летательных аппаратов "Байрактар ТБ2". На эту новость жестко отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, который уже предостерег турецкую сторону и иные государства от накачки милитаристских настроений Незалежной.

В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу попытался оправдаться, пояснив, что данная сделка не направлена против России. Анкара, указал он, готова продавать свои БПЛА и Москве, если та захочет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

М
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Гость201541
бесполезные понты, Турция плевала на все эти угрозы, ее армия в разы сильнее российской,900тыс. в боеготовности.
При этом русские буржуи мамку родную продадут за рублик.
Как стороили атомку, так и продолжат. Все эти движения пальцами выглядят смешно. И амомку построите, и хохлам дроны продадут.
кони стоят пьяные - хлопцы запряженные
чтото а умничать каклы любят,единственно что умеют
все развалили что россия оставила им на прощанье,разворовали,разграбили,7 лет шахтеры ипут их пьяных хлопцев
вот и лезут в россию поумничать на сайты,как будто россияне не понимают их селюковость
<цензура> свиней паси,свинопас полководец
крым наш
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Гость201541
бесполезные понты, Турция плевала на все эти угрозы, ее армия в разы сильнее российской,900тыс. в боеготовности.
При этом русские буржуи мамку родную продадут за рублик.
Как стороили атомку, так и продолжат. Все эти движения пальцами выглядят смешно. И амомку построите, и хохлам дроны продадут.
продадут мамку свины
крым наш
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Гость203964
Както странно, москве можно продоват ереване и баку а остолним нет???
чурка !!! пшёл на хрен отседова !!!
Гость206187
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Турция всегда была страной, которая спляшет и вашим, и нашим. Лишь бы платили.
Гость212173
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Гость201541
бесполезные понты, Турция плевала на все эти угрозы, ее армия в разы сильнее российской,900тыс. в боеготовности.
При этом русские буржуи мамку родную продадут за рублик.
Как стороили атомку, так и продолжат. Все эти движения пальцами выглядят смешно. И амомку построите, и хохлам дроны продадут.
Сильнее всех <цензура>-ямские масриахи-жидки которых мало били но еще все впереди !
Гость212129
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"В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал что Анкара готова продавать свои БПЛА и Москве". Все ясно и прозрачно: готовы поставлять беспилотники и русским, и украинским кафирам, чтобы те убивали друг друга как можно усерднее.
Гость201541
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бесполезные понты, Турция плевала на все эти угрозы, ее армия в разы сильнее российской,900тыс. в боеготовности.
При этом русские буржуи мамку родную продадут за рублик.
Как стороили атомку, так и продолжат. Все эти движения пальцами выглядят смешно. И амомку построите, и хохлам дроны продадут.
Гость212129
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Гость203964
Както странно, москве можно продоват ереване и баку а остолним нет???
Тупой хач Барлас, если это ты, помнишь, как ты меня "провокатором" называл, когда я писал о поставках "Байрактаров" Украине?
Гость205127
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Гость203964
Както странно, москве можно продоват ереване и баку а остолним нет???
Да, остальным нельзя!!!
Гость203964
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Както странно, москве можно продоват ереване и баку а остолним нет???
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