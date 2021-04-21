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Россия пошла на серьезный политический шаг и объявила
персонами нон грата 10 работников посольства Соединенных Штатов в Москве.
Эту весть представители российского внешнеполитического ведомства передали заместителю американского посла в России Барту Горману в среду, 21 апреля.
Американцам дали один месяц на то, чтобы покинуть наше государство. Вечером 21 мая ни одного из попавших под опалу дипломатов не должно быть на нашей земле.
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