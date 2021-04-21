Москва выгоняет 10 американских дипломатов

У американцев есть несколько недель, чтобы покинуть нашу страну

Россия пошла на серьезный политический шаг и объявила персонами нон грата 10 работников посольства Соединенных Штатов в Москве.

Эту весть представители российского внешнеполитического ведомства передали заместителю американского посла в России Барту Горману в среду, 21 апреля.

Американцам дали один месяц на то, чтобы покинуть наше государство. Вечером 21 мая ни одного из попавших под опалу дипломатов не должно быть на нашей земле.

Ольга ФЕДОРОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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Как же так!!! Кто посмел обижать гавномона в лице пиздостана. А по большому счету, скоро все пойдут этим путем и будут сношать больных мерикосов. Браво Вован!!! Одесса аплодирует!
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