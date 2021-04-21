Экс-президент Украины захотел встретиться с Путиным вслед за Зеленским

Политик заявил - ему многое есть что сказать президенту РФ

Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу, выступил с громким заявлением. Он выразил желание пообщаться лично с российским президентом Владимиром Путиным. Бывший лидер украинцев мог бы обсудить с главой РФ сложную ситуацию вокруг юго-востока Незалежной.

Кравчук на телеканале "Украина24" сказал, что он готов был бы провести переговоры "хоть сегодня", так как ему не придется долго думать, что говорить Путину. Как уточняет URA.RU, экс-президент Украины хотел бы встретиться и другими политиками России.

Накануне глава Незалежной Владимир Зеленский обратился к Владимиру Пуитину с предложением встретиться в любой точке Донбасса. В Кремле отреагировали на слова лидера украинцев, отметив, что для переговоров нужны предпосылки. 

Полина ИВАНОВА

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