Вассерман нашел способ решить проблему с водой в Крыму

Проблему дефицита воды в Крыму можно решить, если разделить Украину на два федеральных округа в составе Российской Федерации. Такое мнение высказал известный участник интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", публицист Анатолий Вассерман в комментарию изданию РИА ФАН.

"Что может заставить Украину снова подавать воду по Северо-Крымскому каналу? Преобразование государства в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа. Это необходимость, а она рано или поздно находит себе возможность", – считает эксперт.

По его прогнозу, это может произойти тогда, когда "глобалисты доведут США до экономической катастрофы". В этот момент, указал знаток, на первый план снова выйдет бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и "другие вменяемые политики" Америки, чтобы вытащить государство "из этой катастрофы".

"Ей потом еще очень долго не будет дела до России и Украины", – резюмировал Вассерман.

На прошлой неделе свой прожект по решению проблемы с водоснабжением полуострова выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Рулевой либеральных демократов полагает, что киевский режим можно подтолкнуть к разблокировке Северо-Крымского канала простым способом – начать строить дамбу у истоков Днепра, т.е. на Смоленщине.



Ранее глава республиканского парламента Владимир Константинов сообщил, что предварительный ущерб, который нанесла водная блокада Крыма, составляет свыше 200 млрд рублей. Главными организаторами этого геноцида он назвал бывший президентом Незалежной Петра Порошенко и Леонида Кравчука.

Рабочая группа по оценке ущерба от действий киевского режима передала в Следственный комитет РФ материалы о виновниках водной блокады. Всего в списке семь человек, передает РИА "Новости".

