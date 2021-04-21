Новый глава МИД Чехии в день назначения выдвинул России жесткий ультиматум

Новый глава МИД Чехии в день назначения выдвинул России жесткий ультиматум
Фото: Igor Zehl/CTK/www.globallookpress.com
Чиновник потребовал вернуть высланных дипломатов до полудня 22 апреля

В Чехии остались недовольны жестким ответом России на высылку 18 наших дипломатов из Праги. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек, едва заступив в должность 21 апреля, поспешил поставить Москве условие.

Политик заявил, что Москва должна принять обратно высланных чешских дипломатов до 12 часа дня 22 апреля. Иначе, отметил Кулганек, в российском посольстве в Праге останется столько же сотрудников, сколько теперь работает в чешском в Москве, то есть пять. 

Об этом Кулганек, передает РИА "Новости", объявил после встречи с российским послом, которого ранее вызвали в чешский МИД. 

Позже российский МИД ответил на ультиматум Чехии. В ведомстве заявили, что подобные условия Праге стоит оставить для общения внутри НАТО. 

Отношения между Чехией и Россией испортились 17 апреля. Прага выслала 18 дипломатов, заявив, что они сотрудники российских спецслужб. Более того, премьер страны Андрей Бабиш обвинил спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе во Врбетице в 2014 году. Прага полагает, что взрыв организовали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает причастными к отправлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. К тому же, Чехия решила в качестве наказания исключить отечественный "Росатом" из списка претендентов на строительство блока АЭС 

В МИД РФ очень удивились абсурдности и голословности обвинений Чехии. В качестве контрмеры Москва в срочном порядке отправила 20 чехов обратно домой. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указывала на то, что Чехия шесть лет не могла расследовать это дело. По ее словам, за неожиданными действиями Праги стоит Вашингтон. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость200605
Пожаловаться Ответить
Для этого чешского чиновника настал его звёздный час. Может считать, что им жизненная цель достигнута.
Гость212532
Пожаловаться Ответить
«Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными».
/Ф.М.Достоевский/ 1877 год.
Гость209000
Пожаловаться Ответить
Гость206959
вас, кацапских свинособак, нужно гнать из Европы!!!
Животное, ты с зеркалом зачем здесь разговариваешь. Брысь к себе в свинарник к родственникам.
Гость209000
Пожаловаться Ответить
А говорят в Европах плохие социальные лифты. Вон даже слабоумный дурачок может стать министром иностранных дел Чехии. А вам так слабо?
Гость212455
Пожаловаться Ответить
Гость206959
вас, кацапских свинособак, нужно гнать из Европы!!!
ой,свинка захрюкал
там пастух в кипе ищет разбежавшихся свиней,смотри попадет тебе,лишат вечернего корыта
беги обратно на ферму к мамке поросихе
Биндерка шухеевич
Пожаловаться Ответить
Гость206959
вас, кацапских свинособак, нужно гнать из Европы!!!
Какляцький скунсошакал! Копай схрон у коломии. И чекай биндерку.
Гость206662
Пожаловаться Ответить
Гость206959
вас, кацапских свинособак, нужно гнать из Европы!!!
это чей то голос из помойки
Гость206959
Пожаловаться Ответить
вас, кацапских свинособак, нужно гнать из Европы!!!
Гость206914
Пожаловаться Ответить
Дурак он и есть дурак что тут можно сказать. Если он хочет полного закрытия посольства Чехии в России он его получит, Россия точно не не сильно расстроится разрыва дип-отношений с очередной шавкой США,
Какелы традиционно сосут.
Пожаловаться Ответить
Чехи где такого дибила на пост дипломата нашли ? Дипломаты так не разговаривают, тут похоже на 3 класса образования )))
1
новости партнеров

Вокруг России крутятся шакалы: президент анонсировал жесткий ответ на хамство Запада

Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин

Жириновский объяснил Вашингтону слова Путина про жесткий ответ

Лидер либеральных демократов полагает, что глава России должен говорить так, чтобы у западных оппонентов "коленки дрожали"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей