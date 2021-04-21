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В своем традиционном ежегодном послании российский лидер
Владимир Путин провел аналогию между персонажами книги Редьярда Киплинга и
государствами, которые огрызаются на Россию. В администрации американского президента
Джо Байдена на это ответили, что не собираются воспринимать слова главы России
на свой счет.
Путин припомнил поведение шакала Табаки из знаменитой сказки. Тот вечно вился у ног агрессивного тигра Шерхана. Таким же образом ведут себя некоторые державы, пытаясь уязвить Россию по примеру главного недоброжелателя нашей страны, напоминает слова Путина РИА "Новости".
Секретарша Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, объявила, что Вашингтон не собирается реагировать на слова лидера россиян и отметила, что у американцев "толстая кожа", передает "Пятый канал".
Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин
Лидер либеральных демократов полагает, что глава России должен говорить так, чтобы у западных оппонентов "коленки дрожали"