Отвечать за американцев пришлось Джен Псаки

В своем традиционном ежегодном послании российский лидер Владимир Путин провел аналогию между персонажами книги Редьярда Киплинга и государствами, которые огрызаются на Россию. В администрации американского президента Джо Байдена на это ответили, что не собираются воспринимать слова главы России на свой счет.



Путин припомнил поведение шакала Табаки из знаменитой сказки. Тот вечно вился у ног агрессивного тигра Шерхана. Таким же образом ведут себя некоторые державы, пытаясь уязвить Россию по примеру главного недоброжелателя нашей страны, напоминает слова Путина РИА "Новости".

Секретарша Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, объявила, что Вашингтон не собирается реагировать на слова лидера россиян и отметила, что у американцев "толстая кожа", передает "Пятый канал".