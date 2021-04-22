Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

За посланием Владимира Путина Федеральному собранию внимательно следили не только в России, но и за рубежом. В своей речи президент РФ дал четкий сигнал всем недоброжелателям – ответ на провокации и вмешательство во внутренние дела страны будет будет асимметричным и жестким, переходить "красную линию" в отношениях с Россией позволять не будут. В Незалежной слова лидера расшифровали по-своему.

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Reuters, как он понял высказывание Владимира Путина. По его словам, в своей речи президент дал понять: Россия будет переходить через чужие "красные линии", но другим подобного делать нельзя.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин тоже решил проанализировать сказанное российским лидером. Прослушав речь Владимира Путина он сделал главный вывод – расслабляться Украине нельзя, намекнув на острую необходимость дополнительной помощи стране со стороны Запада.

Висновки зі звернення Путіна:

1) З нами він не рахуватиметься.

2) сам встановлюватиме червоні лінії.

3) діятиме асиметрично та жорстко.

Тому не розслабляємося, готовність всередині та допомога ззовні критично потрібні. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 21, 2021

"Выводы из обращения Путина: с нами он считаться не будет, сам устанавливает "красные линии", действовать будет асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, готовность изнутри и помощь извне критически нужны", – приводит перевод его слов "Общественная служба новостей".

После послания Путина Федеральному собранию в Кремле дали пояснения, что означало высказывание о "красных линиях". По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Глава не намерен допускать оскорбительного разговора с Россией и ущемления ее экономических интересов, пояснил он в беседе с "Комсомольской правдой".