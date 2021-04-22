На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина
Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru/
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Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

За посланием Владимира Путина Федеральному собранию внимательно следили не только в России, но и за рубежом. В своей речи президент РФ дал четкий сигнал всем недоброжелателям – ответ на провокации и вмешательство во внутренние дела страны будет будет асимметричным и жестким, переходить "красную линию" в отношениях с Россией позволять не будут. В Незалежной слова лидера расшифровали по-своему.

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Reuters, как он понял высказывание Владимира Путина. По его словам, в своей речи президент дал понять: Россия будет переходить через чужие "красные линии", но другим подобного делать нельзя. 

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин тоже решил проанализировать сказанное российским лидером. Прослушав речь Владимира Путина он сделал главный вывод – расслабляться Украине нельзя, намекнув на острую необходимость дополнительной помощи стране со стороны Запада. 

"Выводы из обращения Путина: с нами он считаться не будет, сам устанавливает "красные линии", действовать будет асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, готовность изнутри и помощь извне критически нужны", – приводит перевод его слов "Общественная служба новостей"

После послания Путина Федеральному собранию в Кремле дали пояснения, что означало высказывание о "красных линиях". По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Глава не намерен допускать оскорбительного разговора с Россией и ущемления ее экономических интересов, пояснил он в беседе с "Комсомольской правдой". 

Роман ИГНАТОВ

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Гость199986
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
ХохлоДЕБИЛОИД дырявый! Тебе, со-дня на день, по мобилизации подыхать, за ЖИДов и ЗЕлупу, в посадках ДОНБАССА,а ты время теряешь задалбывая мозги нормальным людям на порядочном сайте! Шуруй в хлев и засади там своим невестам: свинье, козе и корове! После твоей смерти, СПИДозной <цензура>-мамке хоть твои внуки - наследники останутся!Будет кого воспитывать, учить скАкать в кастрюлях и сортиры панам-пшекам мыть!
достаточно всякую чушь нести
Развал СССР. Конвульсии России
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Хуйлопутина пиндеросса поперли из Большой Семерки как последнее быдло. Бегает теперь позорная шавка хохляцкие заборы обсцыкает да попердывает и своим хуйлопутятам басни рассказывает. На него все мировое сообщество плюет а он только утирается и помидоры давит. Чьто может это <цензура> с <цензура> бюджетом в 48 млрд против НАТО с военным бюджетом в 1.4 трлн долларов. Разве что на дряхлом Удмирале Кузняцове по реке Москве голых баб покатать.
Гость204728
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Что, с жидами Зелеными Климками считаться? Желаю вусмерть обостаться!
Гость205909
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Хуйлопутина ябут, Пидароссия сасет
Да уж... Развелось путинского <цензура> Путинско-российских террористов <цензура> из Европы в стадо свиней Чехия разрывает отношения с Россией из-за теракта на складе боеприпасов к которым причастно ГРУ России.
знаки препинания в школе еще не проходили?
Чииз
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Каганович это язык навязал, вот и расхлёбываем.
Чииз
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Переведите этот собачий язык.
АлександрГость
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Хуйлопутина ябут, Пидароссия сасет
Да уж... Развелось путинского <цензура> Путинско-российских террористов <цензура> из Европы в стадо свиней Чехия разрывает отношения с Россией из-за теракта на складе боеприпасов к которым причастно ГРУ России.
Салоёбы раздухарились.
Иван
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вся эта шобла пальцами деланных сосунков,КОТОРЫЕ ДАЖЕ ИМЯ СВОЕГО НЕ ЗНАЮТ,НЕ ДЕРЖАПВШИЕ КРОМЕ СВОЕГО ЧЛЕНА И ЛОЖКИ ,ничего в руках пытаются высказать своё мнение.Так вот,своё мнение выскажите ,когда лет 10 отработаете в пользу государства,тогда может можно будет пискнуть,а не нравится,всех демонстрантов,сопляков в вагоны и на БАМ,строить вторую ветку,может тогда им мир по другому казаться будет,поймут,где чёрное и где красное
Хуйлопутина ябут, Пидароссия сасет
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Да уж... Развелось путинского <цензура> Путинско-российских террористов <цензура> из Европы в стадо свиней Чехия разрывает отношения с Россией из-за теракта на складе боеприпасов к которым причастно ГРУ России.
Гость из купе поезда
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Шаман
Несколько подачек матерям одиночкам и школьникам, чтоб к сентябрю не босиком в школу шли, выборы все-таки.
И невнятная вода про безопасность. Вот и всё послание. Ах да, еще мы пандемично победили коронавирус, кашляя.
А ты и этого не можешь, какой ты на хрен шаман, <цензура> тундровое.
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