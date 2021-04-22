Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
За посланием Владимира Путина Федеральному собранию внимательно следили не только в России, но и за рубежом. В своей речи президент РФ дал четкий сигнал всем недоброжелателям – ответ на провокации и вмешательство во внутренние дела страны будет будет асимметричным и жестким, переходить "красную линию" в отношениях с Россией позволять не будут. В Незалежной слова лидера расшифровали по-своему.
Глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Reuters, как он понял высказывание Владимира Путина. По его словам, в своей речи президент дал понять: Россия будет переходить через чужие "красные линии", но другим подобного делать нельзя.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин тоже решил проанализировать сказанное российским лидером. Прослушав речь Владимира Путина он сделал главный вывод – расслабляться Украине нельзя, намекнув на острую необходимость дополнительной помощи стране со стороны Запада.
Висновки зі звернення Путіна:— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 21, 2021
1) З нами він не рахуватиметься.
2) сам встановлюватиме червоні лінії.
3) діятиме асиметрично та жорстко.
Тому не розслабляємося, готовність всередині та допомога ззовні критично потрібні.
"Выводы из обращения Путина: с нами он считаться не будет, сам устанавливает "красные линии", действовать будет асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, готовность изнутри и помощь извне критически нужны", – приводит перевод его слов "Общественная служба новостей".
После послания Путина Федеральному собранию в Кремле дали пояснения, что означало высказывание о "красных линиях". По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Глава не намерен допускать оскорбительного разговора с Россией и ущемления ее экономических интересов, пояснил он в беседе с "Комсомольской правдой".
Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин
В Токио призвали снять антироссийские санкции из-за российского полуострова